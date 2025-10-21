Neun Tore! PSG schießt Leverkusen ab

In einer verrückten Partie feiert der amtierende Champions-League-Sieger Paris Saint-Germain am dritten Spieltag einen 7:2-Kantersieg bei Bayer Leverkusen.

In einer turbulenten Partie mit zwei roten Karten und zwei Elfmetern bringen Willian Pacho die Gäste früh in Führung (7.), ehe Aleix Garcia für die Hausherren zwischenzeitlich ausgleicht (38.).

Mit diesem Kantersieg festigt PSG die Tabellenführung, während die Werkself auf einen der hinteren Plätze abrutscht und weiter auf den ersten Sieg wartet.

Turbulente erste Halbzeit

Die Partie in der BayArena nimmt sofort Fahrt auf. Bereits in der siebten Minute köpft Willian Pacho nach einer Ecke von Nuno Mendes zur 1:0-Führung für die Truppe von Luis Enrique ein. Leverkusen erhält in der Folge die große Chance auf den Ausgleich, doch Alex Grimaldo scheitert mit einem Foulelfmeter (25.).

Dann überschlagen sich die Ereignisse: Zuerst sieht Leverkusens Robert Andrich nach VAR-Check die rote Karte (33.). Die numerische Überlegenheit der Gäste währt jedoch nur kurz, da Illia Zabarnyi nur vier Minuten später ebenfalls mit Rot vom Platz muss, nachdem er einen weiteren Strafstoß verursacht. Diesen verwandelt Aleix Garcia für Kasper Hjulmands Elf sicher zum 1:1-Ausgleich (38.).

Obwohl nur noch zehn gegen zehn gespielt wird, entfesseln die Pariser einen wahren Sturmlauf. Desire Doue (41.), Khvicha Kvaratskhelia (44.) und erneut Doue (45.+3) stellen noch vor der Pause auf eine komfortable 4:1-Führung.

PSG in Torlaune

Auch nach dem Seitenwechsel dominiert Paris Saint-Germain das Geschehen. Nuno Mendes erstickt mit seinem Treffer zum 5:1 (50.) jegliche aufkeimende Hoffnung der Hausherren. Zwar gelingt Aleix Garcia mit seinem zweiten Tor des Abends noch eine Ergebniskorrektur zum 2:5 (54.), doch die Gäste lassen keine Zweifel am Ausgang der Partie aufkommen.

Der eingewechselte Ousmane Dembele (66.) und Vitinha (90.) besorgen mit ihren Toren den 7:2-Endstand. Die drückende Überlegenheit der Franzosen manifestiert sich auch in der Schussstatistik von zweiundzwanzig zu fünf zugunsten von PSG.

Mit diesem Kantersieg setzt Paris Saint-Germain den makellosen Start in die Champions League fort und steht mit neun Punkten aus drei Spielen an der Tabellenspitze. Der Einzug in die K.o.-Phase rückt damit in greifbare Nähe.

Für Bayer Leverkusen bedeutet die herbe Heimniederlage hingegen einen weiteren Rückschlag. Die Werkself bleibt sieglos und findet sich im unteren Tabellendrittel wieder.