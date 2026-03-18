Aufstieg! ÖFB-Legionär spielt nächste Saison in der Eredivisie

Luka Reischl spielt kommende Saison in der Eredivisie!

Der U21-Nationalspieler hat am Dienstagabend mit ADO Den Haag den Aufstieg in die erste niederländische Liga fixiert.

Ein 1:0-Heimsieg über Jong FC Utrecht reicht den "Grün-Gelben" nach fünf Jahren in der zweitklassigen Keuken Kampioen Divisie zur Fixierung der Rückkehr ins Oberhaus.

Drei weitere ÖFB-Legionäre mit Aufstiegschancen

Stürmer Reischl steht auf Seiten Den Haags in der Startelf, wird zur Halbzeit jedoch ausgewechselt. Den Haag steht nach 32 Spieltagen an der Tabellenspitze (74).

Vier Punkte beträgt der Vorsprung auf den SC Cambuur Leeuwarden (70), wo mit Nicolas Binder ebenfalls ein Österreicher unter Vertrag steht. Als Tabellenzweiter steuert der Klub ebenfalls auf den direkten Aufstieg zu.

Raffael Behounek und Willem II Tilburg dürfen sich als Tabellenvierte (50) ebenfalls noch Hoffnungen auf den Aufstieg machen, müssten dabei aber wohl den harten Weg über die Playoffs meistern. Dasselbe gilt für Almere City (6./49) und Austro-Goalie Jonas Wendlinger.

Noah Bischof und der FC Dordrecht haben als Tabellen-Neunte (43 Punkte) ebenfalls noch theoretische Chancen.