Jamal Musiala könnte länger ausfallen

Jamal Musiala wird den Bayern im Champions-League-Rückspiel gegen Atalanta Bergamo (Mittwoch ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) fehlen. Das berichtet "Sky Sport".

Wie die Münchner vor wenigen Tagen bekannt gaben, laboriert der 23-Jährige an einer Schmerzreaktion am linken Sprunggelenk, das er sich letzten Sommer bei der Klub-WM verletzt hat.

Musiala musste vor einer Woche im Achtelfinal-Hinspiel in Bergamo verletzungsbedingt ausgetauscht werden und verpasste am Wochenende das Bundesliga-Auswärtsspiel gegen Bayer 04 Leverkusen (1:1).

Auch DFB-Einberufung wackelt

Laut "Sky" fehlte der Offensivspieler beim Abschlusstraining vor dem Rückspiel gegen Atalanta und ist auch für Bayerns Heimspiel am kommenden Samstag gegen Union Berlin fraglich. Demnach möchten die Münchner bei Musiala kein Risiko eingehen.

Der 40-fache deutsche Nationalspieler könnte auch die anstehenden DFB-Freundschaftsspiele gegen die Schweiz und Ghana verpassen. Eine Entscheidung sei diesbezüglich aber noch nicht gefallen. Teamchef Julian Nagelsmann soll seinen Kader am Donnerstag präsentieren wollen.

Bayern-Trainer Vincent Kompany kündigte auf der Pressekonferenz vor dem Atalanta-Rückspiel ein Telefonat mit Nagelsmann an: "Wir haben die gleichen Interessen: Wir wollen beide einen topfitten Jamal Musiala bekommen. Wenn er Top-Leistung für Bayern zeigt, wird er das auch für Deutschland tun. Er wird auf sein Top-Niveau zurückkehren, das ist eine Frage der Zeit."

CL-Debüt für Prescott?

Bei Bayerns Auswärtsspiel in Bergamo zogen sich auch Alphonso Davies und Jonas Urbig Blessuren zu. Davies erlitt eine Zerrung der hinteren Oberschenkelmuskulatur im rechten Bein. Bei Torhüter Urbig wurde eine Gehirnerschütterung diagnostiziert.

Der Keeper konnte am Dienstag wieder trainieren. "Wenn es läuft, wie es jetzt läuft, steht Urbig normal im Tor", sagte Kompany. Sollte Urbig nicht spielen können, würde der 16-jährige Leonard Prescott das Tor hüten. "Wenn er morgen spielen muss, bekommt er volle Rückendeckung, volle Unterstützung", so Kompany.