NEWS

BVB: Duo könnte für CL-Rückspiel fit werden

Zwei Stützen der Dortmunder trainierten wieder mit. Können sie in Bergamo auflaufen?

BVB: Duo könnte für CL-Rückspiel fit werden Foto: © getty
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Am Mittwoch geht es für Borussia Dortmund ins Rückspiel der Zwischenrunde der UEFA Champions League bei Atalanta Bergamo (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dann könnten die zuletzt verletzungsgeplagten Dortmunder unter Umständen auf ein Duo zugreifen. Nico Schlotterbeck und Emre Can absolvierten laut Klubangaben das Abschlusstraining.

"Kurzfrsitig" werde entschieden, ob die beiden Spieler am Mittwoch im Kader stehen.

Mehr zum Thema

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

These: Glasner sollte einen sofortigen Schlussstrich ziehen!

Champions League
7
So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

So steht es um einen Laimer-Einsatz im Topspiel gegen Dortmund

Deutsche Bundesliga
Nein zu Rassismus! Kompanys Worte sollten zum Denken anregen

Nein zu Rassismus! Kompanys Worte sollten zum Denken anregen

Champions League
23
Vergewaltigungsvorwurf: PSG-Profi soll vor Gericht

Vergewaltigungsvorwurf: PSG-Profi soll vor Gericht

International
4
Altach-Youngster weckt Begehrlichkeiten

Altach-Youngster weckt Begehrlichkeiten

Bundesliga
3
Das ist der neue Trainer von Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab

Das ist der neue Trainer von Ex-Rapid-Kapitän Stefan Schwab

International
4
Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Wer kommt in die Top-Sechs? Der Bundesliga-Tabellenrechner

Bundesliga
49

Kommentare

UEFA Champions League Fußball Borussia Dortmund Emre Can Nico Schlotterbeck