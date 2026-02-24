BVB: Duo könnte für CL-Rückspiel fit werden

Am Mittwoch geht es für Borussia Dortmund ins Rückspiel der Zwischenrunde der UEFA Champions League bei Atalanta Bergamo (ab 21:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Dann könnten die zuletzt verletzungsgeplagten Dortmunder unter Umständen auf ein Duo zugreifen. Nico Schlotterbeck und Emre Can absolvierten laut Klubangaben das Abschlusstraining.

"Kurzfrsitig" werde entschieden, ob die beiden Spieler am Mittwoch im Kader stehen.