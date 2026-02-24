NEWS

Vergewaltigungsvorwurf: PSG-Profi soll vor Gericht

Nach Vergewaltigungsvorwürfen gegen den 27-Jährigen wurde ein Prozess eingeleitet. Er bezog schon Stellung dazu.

Vergewaltigungsvorwurf: PSG-Profi soll vor Gericht Foto: © GETTY
Textquelle: © APA
Der marokkanische Nationalspieler Achraf Hakimi von Paris Saint-Germain soll wegen des Vorwurfs der Vergewaltigung vor Gericht kommen.

Gegen den 27-Jährigen wurde ein Prozess angeordnet, ein Datum für das Verfahren gibt es noch nicht. Hakimi reagierte empört auf die Prozessanordnung: "Heute reicht eine Vergewaltigungsanschuldigung, um einen Prozess zu rechtfertigen, obwohl ich sie bestreite und alles zeigt, dass sie falsch ist", schrieb Hakimi auf X.

Der Prozess werde ermöglichen, dass die Wahrheit ans Licht komme. 2023 hatte eine 24-jährige Frau angegeben, von Hakimi vergewaltigt worden zu sein. In den Medien kursieren unterschiedliche Versionen darüber, was sich bei diesem Treffen ereignet haben soll.

Die beiden lernten sich demnach über Instagram kennen. Wegen der Ermittlungen wurde Hakimi unter Justizaufsicht gestellt.

Fußball Paris Saint-Germain Achraf Hakimi