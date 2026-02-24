Altach-Youngster weckt Begehrlichkeiten

Der SCR Altach ist aktuell das Team der Stunde in der ADMIRAL Bundesliga. Kein Klub holte seit der Länderspielpause im November mehr Punkte als die Vorarlberger. Darum klopft Altach jetzt oben an >>>

Einer der Gewinner der letzten Wochen und Monate ist Youngster Filip Milojevic. Der 21-jährige Vorarlberger ist seit Anfang November als rechter Innenverteidiger in der Dreierkette gesetzt und entwickelte sich schnell zu einem wichtigen Bestandteil der besten Defensive der Liga.

Interesse aus Norwegen

Am vergangenen Wochenende erzielte er gegen Austria Wien per Kopf sein erstes Bundesliga-Tor. Seine Leistungen bleiben auch international nicht unentdeckt: Nach LAOLA1-Informationen soll sich Rosenborg BK nun mit dem Abwehrspieler beschäftigen.

Milojevic, der 2024 von der U19 von Bayer 04 Leverkusen nach Altach wechselte, besticht vor allem durch seine Kopfballstärke und sein gutes Passspiel. Bereits bei seinem Wechsel nach Altach waren unter anderem Rapid und Sevilla interessiert.

Sein Vertrag im Ländle ist noch bis Sommer 2027 gültig.