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Rangnicks Erklärungen zu seinem Kader

Wo er Wanner und Chukwuemeka sieht, warum Affengruber und Wiegele dabei sind, wie er mit Alaba und Wöber plant.

Rangnicks Erklärungen zu seinem Kader Foto: © GEPA
Harald Prantl
Textquelle: © LAOLA1
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"Es kommt einem vor, wie eine halbe Ewigkeit", sagt Ralf Rangnick.

Die Pause seit dem letzten ÖFB-Lehrgang war lang. In der kommenden Woche startet das österreichische Nationalteam so richtig ins WM-Jahr 2026.

Für die beiden Testspiele gegen Ghana und Südkorea in Wien hat der Deutsche einen 28-Mann-Kader nominiert, dieser wird sich zunächst im spanischen Marbella, dann in der Hauptstadt auf die beiden Testspiele vorbereiten.

Nicht mit dabei ist Rapids Nikolaus Wurmbrand, der mit der U21 EM-Quali spielen wird. Aber auch sonst gibt es einige spannende Entscheidungen und Personalien.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Kader-Personalien und Themen zusammen:

Die Spieler-Anzahl:

"In Wahrheit sind es nur 26 Spieler", sagt Rangnick. Mit David Alaba und Maximilian Wöber sind nämlich zwei aktuell verletzte Kicker mit dabei.

"Es ist nicht vorgesehen, dass sie zum Einsatz kommen, aber wir möchten sie unbedingt dabei haben und sie wollten die Jungs wieder sehen", so der Coach. Er gibt aber auch zu verstehen: "Wir werden bei der WM keine Wildcards verteilen und sagen, irgendwann wird er schon wieder gesund." Als Ausnahme nennt er allerdings Alaba.

Die Debütanten Paul Wanner und Carney Chukwuemeka:

"Unsere Vorgehensweise, Geduld zu bewahren, ihnen aber trotzdem zu signalisieren, dass wir sie für uns gewinnen wollen, hat sich ausgezahlt. Wenn wir ein Verein wären, könnte man sagen, dass das nicht so verkehrte Transfers sind. Sie werden dem Verband für die nächsten zehn Jahre immens weiterhelfen", so der Coach.

Eindhoven-Kicker Wanner und Dortmund-Profi Chukwuemeka haben sich jüngst dafür entschieden, für Österreich aufzulaufen.

Aber auf welchen Positionen sollen sie spielen? "Sie sind Mittelfeldspieler, eher Achter, kommen bei uns auch für die Zehner-Positionen infrage. Offensive Außenbahnspieler gibt’s bei uns ja eigentlich gar nicht, deswegen spielen wir in der Regel auch mit drei Zehnern", so der Coach.

Wanner spiele bei Eindhoven auch auf der Doppel-Sechs. "Wir werden sehen, ob er das auf dem Level, auf dem wir spielen, auch kann", so Rangnick.

Rückkehrer Sasa Kalajdzic:

Der 28-Jährige ist erstmals seit November 2022 wieder Teil des ÖFB-Teams. Seine Formkurve beim LASK zeigt steil nach oben.

"Ich war mit ihm eigentlich in regelmäßigem Austausch, habe gefühlt einmal im Monat mit ihm telefoniert. Bei ihm ging es darum, dass er wieder fit wird und regelmäßig spielt – das hat er in den letzten Wochen", so Rangnick.

Der Deutsche weiter: "Er hat physisch wieder zugelegt. Wir wollen ihn auf unserem Level nochmal sehen, das stellt ein paar Anforderungen mehr an ihn."

Die Innenverteidiger:

Elche-Legionär David Affengruber ist erstmals dabei, Michael Svoboda kehrt nach rund eineinhalb Jahren zurück. Dafür steht Leopold Querfeld nur auf der Abrufliste.

"Svoboda hat uns schon vor seinem Kreuzbandriss und dem Abstieg mit Venezia positiv überrascht. Inzwischen ist er wieder fit, spielt regelmäßig, ist Kapitän und mit Venezia Tabellenführer. Es war logisch, dass wir ihn dazunehmen", sagt der Teamchef.

Zu Affengruber meint er: "Wir haben Davids Spiele gesehen und uns entschieden, ihn anzuschauen. Er hat die Möglichkeit, sich bei uns zu präsentieren, sich zu zeigen. Wir wollten ihm mal die Chance geben."

Diese Nominierungen seien aber "kein Indiz für die WM", hält Rangnick fest.

Das gilt auch für Querfeld: "Wir kennen ihn ja schon in und auswendig, hatten ihn zuletzt immer dabei."

Die Tormänner:

Was für die Innenverteidiger gilt, gilt auch für die Goalies. "Alex Schlager und Patrick Pentz sind gesetzt", sagt Rangnick. Tobias Lawal ist ebenfalls dabei. Und mit Florian Wiegele ein Debütant.

"Wir wollen einfach mal schauen, was mit den anderen Kandidaten ist. Da geht es darum, wer dritter Tormann wird. Wiegele hat in den letzten Wochen und Monaten auf sich aufmerksam gemacht. Er hat mit seiner Körpergröße ein ganz anderes Profil, hat Voraussetzungen, die die anderen nicht haben", sagt Rangnick über den Pilsen-Legionär.

Der ÖFB-Kader im Überblick:

Spieler

Verein

TOR:

Tobias Lawal

KRC Genk (BEL)

Patrick Pentz

Bröndby IF (DEN)

Alexander Schlager

Red Bull Salzburg

Florian Wiegele

Viktoria Pilsen (CZE)

ABWEHR:

David Affengruber

FC Elche (ESP)

David Alaba

Real Madrid (ESP)

Kevin Danso

Tottenham Hotspur (ENG)

Marco Friedl

Werder Bremen (GER)

Philipp Lienhart

SC Freiburg (GER)

Phillipp Mwene

FSV Mainz 05 (GER)

Stefan Posch

FSV Mainz 05 (GER)

Alexander Prass

TSG Hoffenheim (GER)

Michael Svoboda

FC Venezia (ITA)

Maximilian Wöber

Werder Bremen (GER)

MITTELFELD:

Christoph Baumgartner

RB Leipzig (GER)

Carney Chukwuemeka

Borussia Dortmund (GER)

Florian Grillitsch

SC Braga (POR)

Konrad Laimer

FC Bayern (GER)

Marcel Sabitzer

Borussia Dortmund (GER)

Romano Schmid

Werder Bremen (GER)

Alessandro Schöpf

Wolfsberger AC

Xaver Schlager

RB Leipzig (GER)

Nicolas Seiwald

RB Leipzig (GER)

Paul Wanner

PSV Eindhoven (NED)

Patrick Wimmer

VfL Wolfsburg (GER)

ANGRIFF:

Marko Arnautovic

Roter Stern Belgrad (SRB)

Michael Gregoritsch

FC Augsburg (GER)

Sasa Kalajdzic

LASK

Auf Abruf:

Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0); Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2)

Die 25 Spieler mit den meisten Länderspielen für Österreich

24. Peter Schöttel - 63 Länderspiele (0 Tore)
24. Anton Pfeffer - 63 Länderspiele (1 Tor)

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