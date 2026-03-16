Rangnicks Erklärungen zu seinem Kader

"Es kommt einem vor, wie eine halbe Ewigkeit", sagt Ralf Rangnick.

Die Pause seit dem letzten ÖFB-Lehrgang war lang. In der kommenden Woche startet das österreichische Nationalteam so richtig ins WM-Jahr 2026.

Für die beiden Testspiele gegen Ghana und Südkorea in Wien hat der Deutsche einen 28-Mann-Kader nominiert, dieser wird sich zunächst im spanischen Marbella, dann in der Hauptstadt auf die beiden Testspiele vorbereiten.

Nicht mit dabei ist Rapids Nikolaus Wurmbrand, der mit der U21 EM-Quali spielen wird. Aber auch sonst gibt es einige spannende Entscheidungen und Personalien.

LAOLA1 fasst die wichtigsten Kader-Personalien und Themen zusammen:

Die Spieler-Anzahl:

"In Wahrheit sind es nur 26 Spieler", sagt Rangnick. Mit David Alaba und Maximilian Wöber sind nämlich zwei aktuell verletzte Kicker mit dabei.

"Es ist nicht vorgesehen, dass sie zum Einsatz kommen, aber wir möchten sie unbedingt dabei haben und sie wollten die Jungs wieder sehen", so der Coach. Er gibt aber auch zu verstehen: "Wir werden bei der WM keine Wildcards verteilen und sagen, irgendwann wird er schon wieder gesund." Als Ausnahme nennt er allerdings Alaba.

Die Debütanten Paul Wanner und Carney Chukwuemeka:

"Unsere Vorgehensweise, Geduld zu bewahren, ihnen aber trotzdem zu signalisieren, dass wir sie für uns gewinnen wollen, hat sich ausgezahlt. Wenn wir ein Verein wären, könnte man sagen, dass das nicht so verkehrte Transfers sind. Sie werden dem Verband für die nächsten zehn Jahre immens weiterhelfen", so der Coach.

Eindhoven-Kicker Wanner und Dortmund-Profi Chukwuemeka haben sich jüngst dafür entschieden, für Österreich aufzulaufen.

Aber auf welchen Positionen sollen sie spielen? "Sie sind Mittelfeldspieler, eher Achter, kommen bei uns auch für die Zehner-Positionen infrage. Offensive Außenbahnspieler gibt’s bei uns ja eigentlich gar nicht, deswegen spielen wir in der Regel auch mit drei Zehnern", so der Coach.

Wanner spiele bei Eindhoven auch auf der Doppel-Sechs. "Wir werden sehen, ob er das auf dem Level, auf dem wir spielen, auch kann", so Rangnick.