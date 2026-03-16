Rangnicks Erklärungen zu seinem Kader

Rückkehrer Sasa Kalajdzic:
Der 28-Jährige ist erstmals seit November 2022 wieder Teil des ÖFB-Teams. Seine Formkurve beim LASK zeigt steil nach oben.
"Ich war mit ihm eigentlich in regelmäßigem Austausch, habe gefühlt einmal im Monat mit ihm telefoniert. Bei ihm ging es darum, dass er wieder fit wird und regelmäßig spielt – das hat er in den letzten Wochen", so Rangnick.
Der Deutsche weiter: "Er hat physisch wieder zugelegt. Wir wollen ihn auf unserem Level nochmal sehen, das stellt ein paar Anforderungen mehr an ihn."
Die Innenverteidiger:
Elche-Legionär David Affengruber ist erstmals dabei, Michael Svoboda kehrt nach rund eineinhalb Jahren zurück. Dafür steht Leopold Querfeld nur auf der Abrufliste.
"Svoboda hat uns schon vor seinem Kreuzbandriss und dem Abstieg mit Venezia positiv überrascht. Inzwischen ist er wieder fit, spielt regelmäßig, ist Kapitän und mit Venezia Tabellenführer. Es war logisch, dass wir ihn dazunehmen", sagt der Teamchef.
Zu Affengruber meint er: "Wir haben Davids Spiele gesehen und uns entschieden, ihn anzuschauen. Er hat die Möglichkeit, sich bei uns zu präsentieren, sich zu zeigen. Wir wollten ihm mal die Chance geben."
Diese Nominierungen seien aber "kein Indiz für die WM", hält Rangnick fest.
Das gilt auch für Querfeld: "Wir kennen ihn ja schon in und auswendig, hatten ihn zuletzt immer dabei."
Die Tormänner:
Was für die Innenverteidiger gilt, gilt auch für die Goalies. "Alex Schlager und Patrick Pentz sind gesetzt", sagt Rangnick. Tobias Lawal ist ebenfalls dabei. Und mit Florian Wiegele ein Debütant.
"Wir wollen einfach mal schauen, was mit den anderen Kandidaten ist. Da geht es darum, wer dritter Tormann wird. Wiegele hat in den letzten Wochen und Monaten auf sich aufmerksam gemacht. Er hat mit seiner Körpergröße ein ganz anderes Profil, hat Voraussetzungen, die die anderen nicht haben", sagt Rangnick über den Pilsen-Legionär.
Der ÖFB-Kader im Überblick:
Spieler
Verein
TOR:
Tobias Lawal
KRC Genk (BEL)
Patrick Pentz
Bröndby IF (DEN)
Alexander Schlager
Red Bull Salzburg
Florian Wiegele
Viktoria Pilsen (CZE)
ABWEHR:
David Affengruber
FC Elche (ESP)
David Alaba
Real Madrid (ESP)
Kevin Danso
Tottenham Hotspur (ENG)
Marco Friedl
Werder Bremen (GER)
Philipp Lienhart
SC Freiburg (GER)
Phillipp Mwene
FSV Mainz 05 (GER)
Stefan Posch
FSV Mainz 05 (GER)
Alexander Prass
TSG Hoffenheim (GER)
Michael Svoboda
FC Venezia (ITA)
Maximilian Wöber
Werder Bremen (GER)
MITTELFELD:
Christoph Baumgartner
RB Leipzig (GER)
Carney Chukwuemeka
Borussia Dortmund (GER)
Florian Grillitsch
SC Braga (POR)
Konrad Laimer
FC Bayern (GER)
Marcel Sabitzer
Borussia Dortmund (GER)
Romano Schmid
Werder Bremen (GER)
Alessandro Schöpf
Wolfsberger AC
Xaver Schlager
RB Leipzig (GER)
Nicolas Seiwald
RB Leipzig (GER)
Paul Wanner
PSV Eindhoven (NED)
Patrick Wimmer
VfL Wolfsburg (GER)
ANGRIFF:
Marko Arnautovic
Roter Stern Belgrad (SRB)
Michael Gregoritsch
FC Augsburg (GER)
Sasa Kalajdzic
LASK
Auf Abruf:
Nicolas KRISTOF (SV Elversberg/GER; 0), Nikolas POLSTER (RZ Pellets WAC; 0); Leopold QUERFELD (1. FC Union Berlin/GER; 5/0), Nikolas VERATSCHNIG (1. FSV Mainz 05/GER; 0); Marco GRÜLL (SV Werder Bremen/GER; 8/0), Dejan LJUBICIC (FC Schalke 04/GER; 9/1), Matthias SEIDL (SK Rapid; 8/1), Kevin STÖGER (Borussia Mönchengladbach/GER, 5/0); Andreas WEIMANN (SK Rapid; 26/2)