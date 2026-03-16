Gerald Scheiblehner ist nicht mehr Cheftrainer des Grasshopper Club Zürich.

Auch seine beiden Assistenztrainer Alexander Zellhofer und Toni Mestrovic werden von ihren Aufgaben entbunden.

Der Oberösterreicher war im vergangenen Sommer von Blau-Weiß Linz nach Zürich gewechselt und hatte einen Zweijahresvertrag erhalten.

Nach der vorzeitigen Trennung übernimmt der Kärntner Gernot Messner, bisheriger U21-Trainer der Grasshoppers, interimistisch bis Saisonende die Betreuung des Erstligateams.

Seit Sommer Coach in Zürich

Der Schweizer Klub ist akut abstiegsgefährdet und liegt mit 24 Zählern an vorletzter Stelle.

Sportchef Alain Sutter sagt: "Die Entscheidung ist uns schwer gefallen. Wir hatten mit Gerald, Alex und Toni ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis. Das Trainerteam hat in den vergangenen Monaten mit großer Professionalität gearbeitet und sich mit viel Einsatz für den Grasshopper Club Zürich eingesetzt.

Dafür möchten wir uns ausdrücklich bei ihnen bedanken. Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir jedoch zum Schluss gekommen, dass wir für die verbleibende Phase der Saison einen neuen Impuls setzen möchten."