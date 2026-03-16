NEWS

Offiziell! Grasshoppers trennen sich von Scheiblehner

Das gibt der Schweizer Klub am späten Montagabend bekannt. Ein Kärntner übernimmt interimistisch.

Offiziell! Grasshoppers trennen sich von Scheiblehner Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Gerald Scheiblehner ist nicht mehr Cheftrainer des Grasshopper Club Zürich.

Auch seine beiden Assistenztrainer Alexander Zellhofer und Toni Mestrovic werden von ihren Aufgaben entbunden.

Der Oberösterreicher war im vergangenen Sommer von Blau-Weiß Linz nach Zürich gewechselt und hatte einen Zweijahresvertrag erhalten.

Nach der vorzeitigen Trennung übernimmt der Kärntner Gernot Messner, bisheriger U21-Trainer der Grasshoppers, interimistisch bis Saisonende die Betreuung des Erstligateams.

Seit Sommer Coach in Zürich

Der Schweizer Klub ist akut abstiegsgefährdet und liegt mit 24 Zählern an vorletzter Stelle.

Sportchef Alain Sutter sagt: "Die Entscheidung ist uns schwer gefallen. Wir hatten mit Gerald, Alex und Toni ein sehr gutes und vertrauensvolles Verhältnis. Das Trainerteam hat in den vergangenen Monaten mit großer Professionalität gearbeitet und sich mit viel Einsatz für den Grasshopper Club Zürich eingesetzt.

Dafür möchten wir uns ausdrücklich bei ihnen bedanken. Nach einer sorgfältigen Analyse sind wir jedoch zum Schluss gekommen, dass wir für die verbleibende Phase der Saison einen neuen Impuls setzen möchten."

Das sind die teuersten Trainer aller Zeiten!

#15 - Ronald Koeman - 6 Millionen Euro
#15 - Jose Mourinho - 6 Millionen Euro

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Fädelt Schicker einen neuen Hoffenheim-Rekordtransfer ein?

Fädelt Schicker einen neuen Hoffenheim-Rekordtransfer ein?

Deutsche Bundesliga
Bis 950 Euro - Bewerbung für CL-Finaltickets hat begonnen

Bis 950 Euro - Bewerbung für CL-Finaltickets hat begonnen

Champions League
1
Bayerns Torhüter-Dilemma: Wird Urbig rechtzeitig für CL fit?

Bayerns Torhüter-Dilemma: Wird Urbig rechtzeitig für CL fit?

Deutsche Bundesliga
3
Transfer-Verstöße! Diese Strafe erhält Chelsea

Transfer-Verstöße! Diese Strafe erhält Chelsea

Premier League
Sarri-Nachfolge: Schaut sich Lazio in Österreich um?

Sarri-Nachfolge: Schaut sich Lazio in Österreich um?

Serie A
7
"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

"Glasklarer Elfmeter" - Ilzer hadert mit Schiri-Entscheidung

Deutsche Bundesliga
5
Fix! RB Leipzig stellt Schlager-Nachfolger vor

Fix! RB Leipzig stellt Schlager-Nachfolger vor

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Fußball Fußball International Schweiz (Fußball) Swiss Super League Gerald Scheiblehner Grashoppers Zürich