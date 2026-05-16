NEWS

Fünf Kreuzbandrisse mit 22! Austria-Eigengewächs beendet Karriere

Der Linksverteidiger galt einst als großes Talent. Nun muss er seine Karriere viel zu früh beenden.

Fünf Kreuzbandrisse mit 22! Austria-Eigengewächs beendet Karriere Foto: © GEPA
Textquelle: © APA
Kommentare

Eine einst hoffnungsvolle Karriere kommt zu einem frühen Ende.

Austria-Linksverteidiger Ziad El Sheiwi hat sich nach fünf Kreuzbandrissen - vier im linken und einen im rechten Knie - dazu entschieden, seine Fußballerkarriere mit 22 Jahren zu beenden.

"Manchmal entscheidet nicht der Wille, sondern der Körper", sagte El Sheiwi, dessen Knie achtmal operiert werden musste. Das Eigengewächs der "Veilchen" wird am Sonntag vor dem Heimspiel gegen den LASK offiziell verabschiedet.

Für die Austria kam El Sheiwi auf sieben Pflichtspiele. Sein Bundesligadebüt hatte er im Alter von 17 Jahren gefeiert, womit er als große Zukunftshoffnung in Wien-Favoriten galt.

Mehr zum Thema

LASK will Meisterstück bei der Austria perfekt machen

LASK will Meisterstück bei der Austria perfekt machen

Bundesliga
32
Mit Austria-Profi: Südkorea nominiert den WM-Kader

Mit Austria-Profi: Südkorea nominiert den WM-Kader

FIFA WM
Angebote aus dem Ausland: Zeit reif für WAC-Abschied bei Zukic?

Angebote aus dem Ausland: Zeit reif für WAC-Abschied bei Zukic?

Bundesliga
1
Salzburg: Stürmer-Routinier wird wohl nicht verlängert

Salzburg: Stürmer-Routinier wird wohl nicht verlängert

Bundesliga
2
Mischt Rapid im Poker um Polster mit?

Mischt Rapid im Poker um Polster mit?

Bundesliga
22
Gazibegovic geht nach Köln zurück, aber...

Gazibegovic geht nach Köln zurück, aber...

Bundesliga
12
Rapid: Neuer Sechser soll kommen - was passiert mit Grgic?

Rapid: Neuer Sechser soll kommen - was passiert mit Grgic?

Bundesliga
49

Kommentare

Fußball Ziad El Sheiwi Admiral Bundesliga FK Austria Wien Karriereende Knieverletzung