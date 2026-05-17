Der SK Sturm Graz benötigt am Sonntag unbedingt einen Sieg gegen den SK Rapid, um möglicherweise doch noch österreichischer Meister zu werden (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Ausgangslage am letzten Spieltag der Meistergruppe der ADMIRAL Bundesliga ist klar: Neben einem Sieg braucht es gleichzeitig auch eine Niederlage des LASK gegen Austria Wien, um noch Erster zu werden.

Zumindest Platz zwei ist den Grazern auf jeden Fall sicher.

Für Rapid geht es potenziell noch um Platz drei. Allerdings müsste man dafür Sturm bezwingen und gleichzeitig auf eine Salzburg-Niederlage gegen Hartberg hoffen.

Bei einem eigenen Sieg würde es reichen, wenn die Austria gegen den LASK unentschieden spielt, um noch am Rivalen aus Favoriten vorbeizuziehen.

Tabelle der Meistergruppe >>>

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