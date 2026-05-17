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Bundesliga-Titelentscheidung heute: Austria Wien - LASK

Der LASK braucht im Duell mit der Austria zumindest einen Zähler, um den Meistertitel zu fixieren. LIVE-Infos:

Bundesliga-Titelentscheidung heute: Austria Wien - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Titel-Showdown in Wien Favoriten! Der LASK gastiert bei der Austria und braucht mindestens einen Punkt, um den Meistertitel zu fixieren (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Siegt Sturm Graz im Parallelspiel gegen den SK Rapid nicht, wären die Linzer sowieso Meister.

Der LASK reist mit einer Serie von acht ungeschlagenen Pflichtspielen und vier Siegen in Folge an.

Die Austria hält mit einer beeindruckenden Offensiv-Serie dagegen: Sie sind seit sechs Heimspielen gegen den LASK ungeschlagen.

Das letzte Aufeinandertreffen gewann der LASK allerdings deutlich mit 4:1. Nun sinnt die Austria auf Revanche im Kampf um wichtige Punkte für den Europacup. Zwischen Platz drei und Platz fünf ist für den FAK noch alles möglich.

Tabelle der Meistergruppe >>>

LIVE-Ticker:

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