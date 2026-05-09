Klassenerhalt! WAC rettet sich mit Auswärtssieg in Ried

Der Wolfsberger AC gewinnt am 31. und vorletzten Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit 1:0 bei der SV Ried und fixiert damit den Klassenerhalt.

Die Kärntner feiern unter Thomas Silberberger den dritten Sieg in Folge und profitieren zudem vom 1:1 zwischen der WSG Tirol und Blau-Weiß Linz.

Während der WAC damit gerettet ist, bleibt die SV Ried trotz der Niederlage fix an der Spitze der Qualifikationsgruppe.

WAC geht nach VAR-Elfmeter in Führung

Die Partie beginnt zunächst ohne große Offensivaktionen. Vor allem WAC-Ersatzkapitän Nicolas Wimmer, der den gesperrten Dominik Baumgartner vertritt, überzeugt mit seiner Lufthoheit und entschärft zahlreiche lange Bälle der Gastgeber.

In der 22. Minute wird es erstmals brenzlig für die Kärntner. WAC-Keeper Nikolas Polster bindet sich weit vor seinem Tor ins Aufbauspiel ein und verliert beinahe den Ball an Kingstone Mutandwa. Der Ried-Stürmer kann daraus aber kein Kapital schlagen, Polster macht seinen Fehler am rechten Strafraumeck wieder gut.

Wenig später gibt es Elfmeter-Alarm im Rieder Strafraum. Emmanuel Agyemang flankt auf Markus Pink, dessen Kopfballversuch von David Steurer allerdings mit der Hand zur Ecke geklärt wird.

Schiedsrichter Jakob Semler sieht sich die Szene selbst am Monitor an und entscheidet auf Strafstoß. Alessandro Schöpf übernimmt die Verantwortung und verwandelt souverän rechts unten zur 1:0-Führung für den WAC (31.).

Die Gäste bleiben danach gefährlich. Nach einer einstudierten Eckball-Variante kommt Wohlmuth im Rückraum volley zum Abschluss, Andreas Leitner pariert stark (37.). Auf der Gegenseite verpasst Mutandwa nach einem Maart-Freistoß nur knapp den Ausgleich (41.).

Leitner hält Ried lange im Spiel

Auch nach dem Seitenwechsel bleibt der WAC gefährlicher. Markus Pink vergibt in der 53. Minute aus aussichtsreicher Position das mögliche 2:0.

Die größte Chance auf die Vorentscheidung folgt wenig später: Wohlmuth setzt sich auf der rechten Seite stark durch und legt ideal quer auf Dejan Zukic. Der scheitert aus kurzer Distanz jedoch an Leitner, der die Innviertler mit einer starken Parade im Spiel hält (65.).

Ried meldet sich nur drei Minuten später beinahe mit dem Ausgleich zurück. Mutandwa wird in die Tiefe geschickt und legt clever in den Rückraum auf Bajic ab. Polster reagiert diesmal stark und verhindert das 1:1.

Wolfsberger bringen Vorsprung über die Zeit

In der Schlussphase ergeben sich für den WAC noch mehrere Konterchancen. Der eingewechselte Kojzek vergibt in der 85. Minute ebenso wie Gattermayer, der in Minute 90 alleine vor dem Tor an Leitner scheitert.

Am Ende verteidigen die Kärntner die knappe Führung aber leidenschaftlich und souverän über die Zeit und sichern sich damit endgültig den Klassenerhalt.

Für beide Teams steht kommende Woche noch der letzte Spieltag auf dem Programm. Die SV Ried gastiert beim SCR Altach, während der WAC zuhause auf die WSG Tirol trifft.