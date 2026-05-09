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Bundesliga heute: SV Ried - Wolfsberger AC
Macht der WAC in der 31. Runde gegen Ried weiter Punkte im Abstiegskampf gut? LIVE-Infos:
Der WAC hofft bei der SV Ried in der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf wichtige Punkte im Abstiegskampf (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>)
Am Montag konnte das Team von Cheftrainer Thomas Silberberger mit einem 4:1-Sieg gegen Altach den Tabellenkeller verlassen. Vor dem Duell mit den Oberösterreichern liegt man nun zwei Punkte vor den abstiegsgefährdeten Linzern.
Die SV Ried hat nach dem 2:0-Erfolg gegen den Tabellenletzten den fixen Klassenerhalt geschafft. Auch die Chancen auf das Play-off stehen als Erster der Quali-Gruppe gut.
Ein Blick auf die Statistik der direkten Duelle lässt Spannung erwarten. Die Innviertler konnten 13, der WAC 15 Duelle gewinnen, die letzte Begegnung am 26. Spieltag endete 0:0.