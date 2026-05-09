Die WSG Tirol trifft im Abstiegskampf der 31. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf Blau-Weiß Linz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Tiroler wollen nach der deutlichen 4:0-Niederlage gegen den GAK am vergangenen Wochenende eine Reaktion zeigen. Das Team von Cheftrainer Philipp Semlic steht dabei unter Druck.

Auch Blau-Weiß Linz musste zuletzt einen Rückschlag hinnehmen: Die Oberösterreicher unterlagen der SV Ried mit 0:2.

Das letzte Aufeinandertreffen endete 3:0 für BW Linz. In der Tabelle liegen die Linzer drei Punkte hinter der WSG Tirol und wollen zwei Spieltage vor Saisonende zu den Tirolern aufschließen.

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