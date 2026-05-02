Die SV Ried wird auch in der kommenden Saison in der Bundesliga zu sehen sein!

Durch den 2:0-Sieg über den FC Blau-Weiß Linz (zum Spielbericht >>>) ist der Abstieg nicht mehr möglich, stattdessen ist die Ausgangslage sehr gut, ins Europacup-Playoff einzuziehen - fünf Punkte liegt man aktuell vor dem Tabellenzweiten der Qualifikationsgruppe.

Tabelle der Qualifikationsgruppe >>>

Das große Ziel ist jedenfalls erreicht, Trainer Maximilian Senft war froh und stolz auf "alle, die da mitgewirkt haben, und da meine ich wirklich alle. Das sind natürlich am Platz unsere Jungs, das ist der Staff, das ist das Präsidium, das sind die Fans", wie er im "Sky"-Interview kundtat.

"Es war wirklich ein Kraftakt, gleichzeitig habe ich auch schon einen Hunger auf die nächsten Wochen, auf weitere Siege. Nächste Woche haben wir wieder ein Heimspiel, da wollen wir unseren Fans nochmal einen Sieg schenken natürlich", so Senft.

Man sei Erster, diesen Platz wolle man auf keinen Fall mehr hergeben.

Großes Ziel erreicht

Mögliche Europacup-Abende schwirren der Mannschaft noch nicht im Kopf herum, aber wenn man die Qualigruppe gewinne, werde man natürlich schauen, was möglich ist am Weg nach Europa, meinte Torhüter Andreas Leitner.