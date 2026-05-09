Heute 17:00 Uhr
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Bundesliga heute: GAK - Altach
Die punktgleichen Klubs duellieren sich und können den Klassenerhalt fixieren. LIVE-Infos:
Am 31. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen dem GAK und Altach (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).
Beide Teams sind in der Tabelle mit 23 Punkten punktegleich und könnten an diesem Wochenende den Klassenerhalt fixieren.
Der GAK geht mit viel Selbstvertrauen in die Partie: Die Grazer feierten zuletzt einen überzeugenden 4:0-Erfolg gegen die WSG Tirol.
Altach musste hingegen Rückschläge hinnehmen. Nach der Niederlage im ÖFB-Cup-Finale setzte es auch in der Liga eine klare 1:4-Pleite gegen den WAC.