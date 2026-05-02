GAK findet Torriecher wieder: "Das Geilste, was es gibt!"

Vier Spiele in Folge konnte der GAK nicht gewinnen - dementsprechend groß war die Erleichterung bei den "Rotjacken", nachdem man in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga einen immens wichtigen 4:0-Heimsieg gegen die WSG Tirol feiern konnte.

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Anstatt mit dem Rücken zur Wand zu stehen, konnte sich der GAK wieder einen kleinen Polster von vier Punkten auf Qualigruppen-Schlusslicht WAC herausspielen. Allerdings haben die Lavanttaler am Montag noch ihr Spiel der 30. Runde zu absolvieren.

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"Wahnsinn, dass man sich nicht hundertprozentig freuen darf"

"Fußball ist sehr schön, aber auch grausam. Es ist Wahnsinn, dass man sich nach so einem Sieg noch nicht hundertprozentig freuen darf - aber da sind wir selber schuld", erklärt GAK-Cheftrainer Ferdinand Feldhofer nach dem Spiel bei "Sky".

"Wir haben es versemmelt in den letzten Wochen."

Solange der Klassenerhalt noch nicht endgültig fixiert ist, ist es nicht leicht, frei aufzuspielen. Doch genau das habe der GAK am Samstag geschafft. "Wir sind mit mehr Überzeugung, mehr Willen herangegangen", freut sich Feldhofer, der aber auch meint: "Ärgerlich, dass wir es nicht vorher gemacht haben."

Grosse on fire

Vor allem die Offensivreihe überzeugte gegen die WSG. Mark Grosse erzielte zwei Tore und bereitete einen weiteren Treffer vor, Christian Lichtenberger steuerte ebenfalls Tor und Assist bei, und Jacob Italiano traf erstmals vor Grazer Heimpublikum.

"Das ist das geilste, was es gibt", freut sich Grosse über die bärenstarke Leistung. "Ich wollte heute unbedingt den Sieg haben, das habe ich auch auf den Platz gebracht."

Aussprache brachte gewünschten Effekt

Die Aussprache unter der Woche, als GAK-Präsident Rene Ziesler sich an die Mannschaft richtete, dürfte Früchte getragen haben.

"Wir probieren, gemeinsam unsere Kräfte zu bündeln. Wenn einer eine gute Idee hat, soll er sich einbringen", hieß Feldhofer die Idee seines Präsidenten willkommen. "Wichtig ist, dass der GAK die Liga hält und diesem großen Ziel ordnen wir alle gemeinsam alles unter."

GAK ist "bereit für den Fight"

In den letzten beiden Runden stehen für den GAK wichtige Spiele gegen Altach (H/9.5.) und Blau-Weiß Linz (A/16.5.) an.

"Wir müssen das Mindset beibehalten, im Kopf stark sein und wenn wir nochmal so eine Leistung abrufen, mache ich mir keine Sorgen", so Christian Lichtenberger. "Wir sind bereit für den Fight", ergänzt Jacob Italiano.

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