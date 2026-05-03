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Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - Sturm Graz

Kann sich Sturm Graz in der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga in der Red Bull Arena von Salzburg absetzen? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Red Bull Salzburg - Sturm Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Im Spitzenduell der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga treffen Red Bull Salzburg und Sturm Graz in der Meistergruppe aufeinander (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Hausherren der Begegnung haben zurzeit viele Auf und Abs. Nach zwei soliden Vorstellungen gegen die Wiener Austria musste man gegen Rapid vergangenes Wochenende erneut einen Rückschritt hinnehmen.

Somit bleibt den "Bullen" aktuell "nur" Tabellenrang drei. Auf die Teams aus Linz beziehungsweise Graz fehlen zwei Zähler.

Doch auch die Steirer strotzen nicht gerade vor Selbstvertrauen. So musste das Team von Fabio Ingolitsch zuletzt vier Unentschieden hinnehmen.

Der letzte Sieg der Salzburger gegen Sturm ist bereits sechs Duelle her, zuletzt endeten die Spiele in der 13. beziehungsweise 24. Bundesliga-Runde 1:0.

LIVE-Ticker:

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