Transfer? Jürgen Heil bleibt "Überlegung" in Wien

"Die Entscheidung liegt jetzt bei ihm", verkündete TSV-Hartberg-Obmann Erich Korherr zuletzt in Bezug auf die Vertragssituation von Jürgen Heil.

Das Arbeitspapier des Hartberg-Urgesteins läuft in diesem Sommer aus. Der TSV habe seinem Kapitän bereits ein neues Vertragsangebot zur Verlängerung vorgelegt - die Zusage bleibt aber noch aus.

Schlägt die Austria ablösefrei zu?

Womöglich auch deswegen, weil Heil durchaus Optionen hat. Wie die "Krone" berichtet, sei der 29-Jährige weiterhin Thema bei der Wiener Austria.

Bereits im Winter soll sich die Austria um Heil bemüht haben. Damals kam es zu keiner Einigung. Eine "Überlegung" am Verteilerkreis sei der Mittelfeldspieler, der auch Rechtsverteidiger spielen kann, aber nach wie vor.

Traum vom Ausland

Anfang April kokettierte Heil im Sky-Interview noch ein wenig mit einem Wechsel ins Ausland: ""Es gibt Ligen, von denen man als Kind träumt."

Grundsätzlich würde er "nichts ausschließen. Wenn es eine Aufgabe gibt, die mich reizt, werde ich es machen, und sonst in Hartberg bleiben", so der ehrliche Routinier damals.