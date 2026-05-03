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Bundesliga heute: Austria Wien - Hartberg

In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga duellieren sich die Schlusslichter der Meistergruppe. LIVE.Infos:

Bundesliga heute: Austria Wien - Hartberg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der 30. Runde der ADMIRAL Bundesliga fordert die Wiener Austria den TSV Hartberg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Veilchen" warten bereits seit fünf Runden auf einen Sieg. Gegen Sturm Graz konnte man am letzten Wochenende einen Punkt holen, zuvor folgten zwei 1:3-Niederlagen gegen Red Bull Salzburg.

Das Duell bringt zudem Spannung in der Tabelle. Die Teams, die den letzten und vorletzten Platz in der Meistergruppe belegen, trennt lediglich ein Punkt.

Hartberg hat nach dem 1:5 in der letzten Runde gegen den LASK einiges wiedergutzumachen. Aus den letzten neun Spielen konnten lediglich acht Zähler geholt werden.

LIVE-Ticker:

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