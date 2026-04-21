Trotz Grosse-Treffer: SV Ried führt Qualigruppe wieder an

Die SV Ried gewinnt am 28. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit 2:1 gegen den GAK.

Zunächst fehlen die Highlights. Erste Abschlüsse gibt es aber auf beiden Seiten: Harakate schießt nach Ballgewinn gegen Maart am Tor vorbei (13.). Mit einem guten Pressing-Moment erobert später Nasrawe den Ball, spielt weiter zu Mutandwa, der aber drüber schießt (20.).

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Ab diesem Zeitpunkt besitzen die Gastgeber Vorteile - und münzen diese rasch in Zählbares um: Der Ursprung des 1:0 ist ein langer Ball von Goalie Leitner, der überraschend einfach über die GAK-Abwehr hinweg im Lauf von Bajic ankommt. Mit einem starken Volley trifft er ins lange Eck (28.)

Wenig später kann Mutandwa 2:0 erhöhen. Vraa lädt Bajic am eigenen Strafraum ein, woraufhin der Torschütze im Rutschen zu Mutandwa rüberlegt, der überlegt links einschießt (35.).

Ex-Rieder Grosse macht das Spiel wieder spannend

Zur Pause reagiert GAK-Chefcoach Feldhofer auf die bis dato schwache Vorstellung seiner Elf und wechselt gleich dreifach. Kreuzriegler, Satin und Frieser kommen für Vraa, Bagrationi und Lichtenberger.

Die Wechsel machen sich rasch bemerkbar, die Gäste kommen besser aus der Kabine. Was fehlt, sind klare Chancen. Doch dann kommt mit Grosse ein Ex-Rieder in die Partie - und der Joker sticht nur vier Minuten später: Der ebenso eingewechselte Frieser wird völlig frei an der zweiten Stange gefunden, bringt die Flanke noch einmal ins Zentrum, wo Grosse einköpft (64.).

Olesen hat die Ausgleichschance in weiterer Folge am Fuß, doch Leitner kann parieren (70.).

Beinahe ein Traumtor

Eine richtige Schlussoffensive gelingt dem GAK nicht mehr, was auch an den vielen Unterbrechungen in der Endphase des Spiels liegt.

Stattdessen hat sogar Ried die Möglichkeit auf ein Traumtor und das 3:1, als Bajic aus der eigenen Hälfte einfach sein Glück versucht, weil Stolz weit draußen steht. Der Ball geht aber am Tor vorbei.

Somit bleibt es beim 2:1-Sieg für die Rieder (25 Pkt.), die damit die Tabellenführung in der Qualigruppe zurückerobern. Die Athletiker liegen mit 20 Zählern punktgleich mit der WSG auf Rang vier.