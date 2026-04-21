SCR Altach und die WSG Tirol trennen sich am 28. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga 0:0.

Den besseren Start in die Partie erwischen die Gäste aus Tirol: Baden Frederiksen versucht es aus rund 16 Metern, Stojanovic muss zum ersten Mal parieren (4.).

Nach anfänglichen Schwierigkeiten von Altach taucht Diawara plötzlich alleine vor dem Tor auf. Seine Mitnahme war aber nicht gut und so schießt der 26-Jährige unter Bedrängnis den Ball über das Tor (11.).

Wels mit guter Chance

Davon unbeeindruckt bleibt die WSG die bessere Mannschaft, die beste Chance hat Moritz Wels. Bei seinem Schuss muss sich Stojanovic ordentlich strecken (33.).

Nach Seitenwechsel versucht Altach, offensiv aktiver zu werden. Eine erste Chance aus aussichtsreicher Position von Diawara geht neben das Tor. Der Stürmer trifft den Ball beim Versuch nicht richtig.

WSG vier Punkte über den Strich

In der Folge bleiben beide Teams zumeist harmlos. Gute Chancen sind Mangelware, oft fehlt der letzte Pass.

Damit bleibt es beim 0:0, die WSG hält die abstiegsbedrohten Plätze auf Abstand und springt vorübergehend auf Platz drei, während Altach die Qualifikationsgruppe vorerst anführt.