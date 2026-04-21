SV Ried SV Ried SVR Grazer AK Grazer AK GAK
Heute 20:30 Uhr
1 2.15
X 3.10
2 3.50
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: SV Ried - GAK

Duell im Innviertel: Wer kann sich in der Qualifikationsgruppe oben festsetzen? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: SV Ried - GAK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die SV Ried empfängt am Dienstag an Spieltag 28 der ADMIRAL Bundesliga den GAK (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

In der Qualigruppe steht Ried (22 Pkt.) auf Platz zwei, der GAK (20 Pkt.) auf Rang drei. Der Sieger könnte auf Platz eins springen, insofern Tabellenführer Altach mitspielt.

Trainer Ferdinand Feldhofer erwartet einen intensiven Kampf. Vor wenigen Tagen trennten sich die beiden Klubs mit einem 1:1 voneinander.

Das erste Saison-Duell in Ried ging 0:0 aus, dazwischen besiegte Ried den GAK in Graz mit 2:1.

LIVE-Ticker:

Mehr zum Thema

LASK vs. Sturm: Ein Pfiff mit Folgen?

LASK vs. Sturm: Ein Pfiff mit Folgen?

Bundesliga
50
Bundesliga heute: SCR Altach - WSG Tirol

Bundesliga heute: SCR Altach - WSG Tirol

Bundesliga
Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - WAC

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - WAC

Bundesliga
Bundesliga-Strafsenat: Sperre für Hartberg-Trainer Manfred Schmid

Bundesliga-Strafsenat: Sperre für Hartberg-Trainer Manfred Schmid

Bundesliga
14
Ried blockt angeblich Rumänien-Anfrage ab

Ried blockt angeblich Rumänien-Anfrage ab

Bundesliga
11
VAR-Rückblick: Fehlpfiff bei Sturm-Elfer zugegeben

VAR-Rückblick: Fehlpfiff bei Sturm-Elfer zugegeben

Bundesliga
96
Rapids Halbzeitbilanz: "Es ist in Ordnung, aber nicht sehr gut"

Rapids Halbzeitbilanz: "Es ist in Ordnung, aber nicht sehr gut"

Bundesliga
20

Kommentare

Admiral Bundesliga SV Ried GAK Maximilian Senft Ferdinand Feldhofer Fussball