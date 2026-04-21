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Heute 20:30 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: SV Ried - GAK
Duell im Innviertel: Wer kann sich in der Qualifikationsgruppe oben festsetzen? LIVE-Infos:
Die SV Ried empfängt am Dienstag an Spieltag 28 der ADMIRAL Bundesliga den GAK (ab 20:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
In der Qualigruppe steht Ried (22 Pkt.) auf Platz zwei, der GAK (20 Pkt.) auf Rang drei. Der Sieger könnte auf Platz eins springen, insofern Tabellenführer Altach mitspielt.
Trainer Ferdinand Feldhofer erwartet einen intensiven Kampf. Vor wenigen Tagen trennten sich die beiden Klubs mit einem 1:1 voneinander.
Das erste Saison-Duell in Ried ging 0:0 aus, dazwischen besiegte Ried den GAK in Graz mit 2:1.