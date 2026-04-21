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Bundesliga heute: SCR Altach - WSG Tirol
Schaffen es die Altacher, ihre Qualigruppen-Tabellenführung zu verteidigen? LIVE-Infos:
Der SCR Altach trifft am Dienstag an Spieltag 28 der ADMIRAL Bundesliga in der Qualifikationsgruppe auf die WSG Tirol (ab 18:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Es ist ein richtungsweisendes Duell: Qualigruppen-Tabellenführer Altach (22 Punkte) will weiter punkten, während die viertplatzierten Tiroler (19 Punkte) Boden gutmachen möchten.
Altach-Trainer Ognjen Zaric zeigt sich kämpferisch. Dem gegenüber steht Tirols Coach Philipp Semlic, der auf mögliche Fehler der Gastgeber hofft: „Altach will den ersten Platz unbedingt verteidigen, aber dieser Druck führt oft zu Fehlern. Wir kennen ihre Schwächen und werden versuchen, jede davon auszunutzen.“
Das letzte Aufeinandertreffen vor drei Tagen endete mit 2:2. Die Weichen für ein spannungsgeladenes West-Derby sind gestellt.