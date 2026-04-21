Blau-Weiß Linz gibt Rote Laterne im Kellerduell an WAC ab

Blau-Weiß Linz gelingt ein Befreiungsschlag in der ADMIRAL Bundesliga.

Vier Tage nach dem 0:0 in Kärnten kommen die Oberösterreicher im direkten Duell in der 28. Runde zu einem 3:0-Sieg über den Wolfsberger AC und geben damit erstmals seit der 13. Runde die Rote Laterne ab.

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Die Gastgeber kommen bereits gut in die Partie. Das erste Ausrufezeichen setzt Nico Maier, dessen Kopfball nach Maßflanke von Simon Seidl aber von WAC-Keeper Nikolas Polster über die Latte gelenkt wird (6.).

Weissman eröffnet

Die Oberösterreicher bleiben auch danach am Drücker und gehen nach rund einer halben Stunde verdient in Führung. Ronivaldo macht einen Ball wieder scharf und flankt zur Mitte. WAC-Kapitän Baumgartner kann den Ball per Kopf nicht entscheidend klären.

Beim anschließenden Zweikampf am Fünfer gegen Shon Weissman geht der Verteidiger zu Boden, der BW-Stürmer nimmt sich die Kugel elegant runter und schießt zur verdienten Führung ein (29.).

Die Kärntner haben wenige Minuten später auf der Gegenseite die große Ausgleichschance: Erik Kojzek spielt Dejan Zukic mit einem Traumpass im Strafraum frei, dessen geblockter Pass kommt wieder zurück, der herauseilende Nico Mantl kann den Schuss des Serben aber glänzend parieren (35.).

WAC verbessert, Blau-Weiß trifft

Die Gäste zeigen nach dem Seitenwechsel aber ein anderes Gesicht, große Möglichkeiten erspielen sich die Wolfsberger jedoch nicht. Der eingewechselte Markus Pink verstolpert den Ball in aussichtsreicher Position im Strafraum (49.), ein Schuss von Boris Matic aus der zweiten Reihe verfehlt sein Ziel deutlich (51.) und eine Hereingabe an den Fünfer kann vor Jessic Ngankam gerettet werden (52.).

Die Linzer tun sich in der zweiten Halbzeit lange schwer, erhöhen nach etwas mehr als einer Stunde aber auf 2:0: Wimmer kann sich gegen Weissman knapp außerhalb des Strafraums nur noch mit einem Foul helfen.

Nach VAR-Check belässt es Schiedsrichter Sebastian Gishamer bei der Gelben Karte, den anschließenden Freistoß versenkt Nico Maier im Tormanneck, nachdem Seidl über den Ball gesprungen ist (66.).

Maier setzt den Schlusspunkt

Die Gäste werfen in der Schlussphase alles nach vorne, während sich die Linzer weit zurückziehen - Tore gelingen den Kärntnern an diesem Abend aber keine. Bis auf ein paar Standards wird der WAC jedoch nicht mehr wirklich gefährlich.

In der Nachspielzeit werfen die Kärntner alles nach vorne, Maier schaltet nach einem Patzer der Wolfsberger Hintermannschaft im Spielaufbau am schnellsten, trifft beim ersten Versuch nur die Stange, den Nachschuss versenkt er aber zum 3:0-Endstand im Tor (90.+4).