Im Topspiel der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga trifft der Tabellenführer Sturm Graz auswärts auf den Zweiten, den LASK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Linzer durften zuletzt auswärts über einen Sieg bei Red Bull Salzburg jubeln und zogen damit auf Rang zwei der Tabelle. Auf die Spitze fehlen lediglich zwei Punkte. Nachdem bereits am Mittwoch das zweite Aufeinandertreffen der beiden Teams folgt, werden es wohl richtungsweisende Duelle.

Aktuell liegt Sturm auf Meisterkurs, jedoch zeigt das Team immer wieder Schwächen und hadert mit seiner Inkonstanz. Vergangenes Wochenende musste man sich mit einem 0:0 gegen Hartberg begnügen.

Die letzte Begegnung Ende November konnten die Oberösterreicher mit 3:1 für sich entscheiden.

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