Der SCR Altach gastiert in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga im Rahmen der Qualifikationsgruppe bei der WSG Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Das Heimteam musste letztes Wochenende eine bittere 0:5-Niederlage gegen den Tabellenletzten Blau-Weiß Linz hinnehmen und sieht sich dementsprechend um eine Antwort bemüht. Bereits Ende März kassierte man eine 1:5-Niederlage gegen den GAK.

Altach gewann 1:0 gegen den GAK und liegt damit einen Zähler hinter Tabellenführer Ried. Allerdings haben die Rieder ein Spiel mehr absolviert.

Die Tiroler liegen drei Zähler hinter ihrem Gegner auf Rang vier.

Die Tabelle >>>

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