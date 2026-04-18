Keine Tore! Wolfsberger können sich daheim nicht absetzen

Der Abstiegskampf bleibt eine enge Kiste, der Wolfsberger AC und der FC Blau-Weiß Linz trennen sich in der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga torlos.

Das Spiel beginnt mit Vorsicht auf beiden Seiten, es dauert ein wenig bis zu den ersten Torannäherungen. Shon Weissman und Simon Seidl kommen für die Linzer in der ersten halben Stunde zu Kopfball-Abschlüssen, beide gehen aber nicht aufs Tor. Auf der Gegenseite schießt David Djuric aus dem Rückraum über das Tor von Nico Mantl.

Zehn Minuten vor der Pause dann die bisher klar gefährlichste Szene des Spiels, Fabio Varesi-Strauss nimmt den Ball von der Strafraumgrenze aus volley und schlenzt ihn an die linke Stange – Nikolas Polster im WAC-Tor hätte keine Chance mehr gehabt.

Polster mit guten Paraden

Und die Wolfsberger sind wenig später nochmal im Glück, Blau-Weiß Linz kontert in einer 2-gegen-1-Überzahlsituation, der Abschluss von Seidl ist dann aber zu zentral, Polster kann noch parieren. Weil gleich darauf ein Schuss von WAC-Stürmer Donis Avdijaj aufs lange Eck knapp vorbeigeht, geht es ohne Tore in die Pause.

Nach dem Seitenwechsel öffnen beide Mannschaften das Visier, besonders Blau-Weiß Linz kommt gleich zu guten Chancen. Polster kann zunächst einen Schuss von Varesi-Strauss über die Latte lenken, gleich darauf zeigt er nach einem Ronivaldo-Schuss eine gute Reaktion und verhindert das Gegentor.

Doch auch die Lavanttaler kommen gefährlich nach vorne, Dejan Zukic hat im Sechzehner viel Zeit, sein Schuss ist aber zu unpräzise und eine Beute Mantls.

WAC offensiv kaum gefährlich

Insgesamt können die Hausherren in der zweiten Hälfte das Spiel etwas ausgeglichener gestalten, auch wenn Blau-Weiß Linz mehr gute Chancen hat, weil der WAC offensiv meistens zu lange braucht.

Polster ist in Minute 73 nach einem Freistoß der Linzer und darauffolgendem Schuss von Seidl ein weiteres Mal auf dem Posten. Danach hat Blau-Weiß Linz noch einige Eckbälle, kann daraus aber kein Kapital schlagen. Vom WAC kommt gar nichts mehr, somit geht das Spiel ohne Tore zu Ende.

In der Tabelle bleiben die Wolfsberger zwei Punkte vor Blau-Weiß Linz, das die Rote Laterne nicht abgeben kann. Aber schon am Dienstag kommt es zum Retourmatch in Linz und damit zum nächsten wichtigen Duell im Abstiegskampf.