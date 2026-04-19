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Bundesliga heute: Austria Wien - Red Bull Salzburg

Können die "Bullen" in Favoriten bei der Wiener Austria am 27. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga die Kurve kratzen? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Austria Wien - Red Bull Salzburg Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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In der 27. Runde der ADMIRAL Bundesliga duelliert sich die Wiener Austria mit Red Bull Salzburg (ab 14:30 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die "Veilchen" ließen zuletzt Punkte gegen den Wiener Stadtrivalen Rapid liegen, spielten nach einem späten Gegentor nur 1:1. Sie stehen damit auf Rang fünf mit 22 Punkten.

In der Krise befindet sich das Team aus der Mozartstadt. Nach einer packenden Schlussphase verlor man zuletzt 2:3 gegen den LASK. Die Titelchancen haben sich damit weiter verschlechtert. Auf Sturm Graz fehlen bereits fünf Punkte.

Die Austria konnte im Februar die Serie an Niederlagen in der Red Bull Arena beenden, sie setzten sich 2:0 durch.

Zur Tabelle >>>

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