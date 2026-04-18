In der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga kommt es in der 27. Runde zum Kellerduell zwischen dem WAC und Blau-Weiß Linz (ab 17.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Hausherren sind die letzten elf Spiele ohne Sieg. Zuletzt musste sich das Team mit einem Punkt gegen die SV Ried zufriedengeben. Auch das letzte Duell mit den Linzern meisterten sie ohne Erfolg. Blau-Weiß gewann Mitte Februar mit 2:1.

Beim Team von Michael Köllner ist es zuletzt deutlich besser gelaufen. Gegen die WSG Tirol wurde am letzten Spieltag mit einem 5:0-Sieg ein großes Ausrufezeichen gesetzt.

In der Tabelle stehen die Linzer als Schlusslicht im Moment zwei Punkte hinter Wolfsberg. Nachdem das nächste Duell der beiden Konkurrenten bereits am Dienstag ansteht, werden die nächsten beiden Spiele bereits richtungsweisend im Abstiegskampf sein.

Die Tabelle >>>

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