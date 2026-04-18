Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL
Heute 17:00 Uhr
1 2.55
X 3.20
2 2.75
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: WAC - Blau-Weiß Linz

Wer behält im richtungsweisenden Kellerduell der Qualifikationsgruppe die Oberhand? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: WAC - Blau-Weiß Linz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

In der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga kommt es in der 27. Runde zum Kellerduell zwischen dem WAC und Blau-Weiß Linz (ab 17.00 Uhr im LIVE-Ticker >>>).

Die Hausherren sind die letzten elf Spiele ohne Sieg. Zuletzt musste sich das Team mit einem Punkt gegen die SV Ried zufriedengeben. Auch das letzte Duell mit den Linzern meisterten sie ohne Erfolg. Blau-Weiß gewann Mitte Februar mit 2:1.

Beim Team von Michael Köllner ist es zuletzt deutlich besser gelaufen. Gegen die WSG Tirol wurde am letzten Spieltag mit einem 5:0-Sieg ein großes Ausrufezeichen gesetzt.

In der Tabelle stehen die Linzer als Schlusslicht im Moment zwei Punkte hinter Wolfsberg. Nachdem das nächste Duell der beiden Konkurrenten bereits am Dienstag ansteht, werden die nächsten beiden Spiele bereits richtungsweisend im Abstiegskampf sein.

Die Tabelle >>>

LIVE-Ticker:

Alternative Trikotsponsoren für Österreichs Bundesligisten

Alternativ

Slideshow starten

3 Bilder

Mehr zum Thema

Silberberger direkt: "Können definitiv nicht mit Druck umgehen"

Silberberger direkt: "Können definitiv nicht mit Druck umgehen"

Bundesliga
1
Bundesliga heute: WSG Tirol - SCR Altach

Bundesliga heute: WSG Tirol - SCR Altach

Bundesliga
Remis im Verfolgerduell! Ried verpasst Sieg trotz Chancenplus

Remis im Verfolgerduell! Ried verpasst Sieg trotz Chancenplus

Bundesliga
4
Bundesliga LIVE: GAK - SV Ried

Bundesliga LIVE: GAK - SV Ried

Bundesliga
11
Rechnungshof sieht schwere Fehler bei Bau des BW-Linz-Stadions

Rechnungshof sieht schwere Fehler bei Bau des BW-Linz-Stadions

Bundesliga
27
So sieht Kühbauer die Entwicklung von Sasa Kalajdzic

So sieht Kühbauer die Entwicklung von Sasa Kalajdzic

Bundesliga
2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - Austria Klagenfurt

2. Liga heute im LIVE-Stream: Sturm Graz II - Austria Klagenfurt

2. Liga

Kommentare

Admiral Bundesliga Wolfsberger AC FC Blau-Weiß Linz Fussball