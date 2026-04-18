Am 27. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trennt sich die WSG Tirol mit 2:2 vom SCR Altach.

Die Gäste aus Vorarlberg erwischen einen Traumstart: Bereits in der zweiten Minute kombiniert sich Altach über die linke Seite nach vorne, Sandro Ingolitsch vollendet eine Flanke von Bähre per sehenswerter Direktabnahme zur frühen Führung.

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Altach bleibt in der Anfangsphase klar tonangebend. Vor allem über die linke Seite rund um Ouedraogo sorgen die Gäste immer wieder für Gefahr. In der 9. Minute scheitert Bähre nach Vorarbeit von Patrick Greil an einer starken Parade von WSG-Keeper Stejskal.

Die Tiroler wirken defensiv anfällig – beinahe hilft man sogar selbst nach: Nach einer missglückten Klärungsaktion von Lawrence fliegt der Ball in hohem Bogen nur knapp am eigenen Tor vorbei (12.). Offensiv setzt die WSG erst nach einer Viertelstunde ein erstes Lebenszeichen, doch Lukas Hinterseer und Moritz Wels können eine gute Gelegenheit nicht nutzen (16.).

Traumtor bringt klare Führung

In der 32. Minute fällt schließlich das verdiente 2:0 für die Gäste – und wie: Nach Ballgewinn zieht Massombo vom rechten Flügel nach innen und schlenzt den Ball sehenswert via Latte ins Kreuzeck.

Die Partie bleibt in dieser Phase offen, Chancen gibt es auf beiden Seiten. Greil trifft noch die Latte (41.), ehe die WSG kurz vor der Pause zurückschlägt: Nach einem Freistoß kommt der Ball zu Boras, der per Volley unhaltbar zum 1:2 trifft (43.).

WSG zeigt Moral nach der Pause

Nach dem Seitenwechsel bleibt Altach zunächst gefährlicher, verpasst es aber, die Entscheidung herbeizuführen. Chancen durch Bähre und Massombo bleiben ungenutzt.

Mit Fortdauer der zweiten Hälfte findet die WSG Tirol besser ins Spiel und kommt durch Baden Frederiksen sowie Boras zu Möglichkeiten. Die größte Chance vergibt jedoch Valentino Müller, dessen Volley in der 83. Minute stark von Altach-Keeper Stojanovic pariert wird.

Hinterseer sorgt für späten Ausgleich

Kurz vor Schluss belohnt sich die WSG dann doch noch: Ein weiter Ball von Boras sorgt für Verwirrung in der Altacher Defensive, Lukas Hinterseer bleibt eiskalt und stellt auf 2:2 (88.).

In der Nachspielzeit schwächen sich die Gäste noch selbst: Kapitän Lukas Jäger sieht nach einem Handspiel Gelb-Rot (90.).

Am Ergebnis ändert das nichts mehr. Die Punkteteilung geht insgesamt in Ordnung – die WSG zeigt Moral nach schwacher erster Hälfte, während Altach es verpasst, frühzeitig den Deckel auf die Partie zu machen.

Die WSG bleibt mit 19 Punkten Vierter in der Quali-Gruppe, Altach führt das UPO punktgleich mit den Riedern an.