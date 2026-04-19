FK Austria Wien FK Austria Wien FAK Red Bull Salzburg Red Bull Salzburg RBS
Endstand
1:3
0:2 , 1:1
  • Kelvin Boateng
  • Kerim Alajbegovic
  • Karim Konate
  • Karim Onisiwo
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Statistik
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Salzburg gewinnt gegen Austria und bleibt im Meisterrennen

Red Bull Salzburg feiert in Wien einen wichtigen Auswärtssieg. Die Austria kommt nach einer schwachen ersten Hälfte zurück, wird aber eiskalt bestraft.

Salzburg gewinnt gegen Austria und bleibt im Meisterrennen Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Big Points im Titelrennen!

Der FC Red Bull Salzburg gewinnt am 27. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit 3:1 beim FK Austria Wien und setzt im Kampf um die Spitzenplätze ein Ausrufezeichen.

Früher Schock für die Austria

Die Gäste erwischen einen Traumstart.

Bereits in der dritten Minute leistet sich Handl einen folgenschweren Fehler im Aufbauspiel. Kerim Alajbegovic wird von Sota Kitano ideal bedient und bleibt vor Sahin-Radlinger eiskalt – 1:0 für Salzburg (3.).

Die „Bullen“ bleiben in der Folge klar tonangebend. Chancen durch Vertessen und Konate bleiben zwar zunächst ungenutzt, doch die Wiener Austria kommt in dieser Phase überhaupt nicht ins Spiel.

Konate legt nach

Nach rund einer halben Stunde ist es dann soweit.

Über mehrere Stationen landet der Ball bei Alajbegovic, der am Flügel aufdreht und mustergültig auf Karim Konate ablegt. Der Stürmer muss nur noch zum 2:0 für Salzburg einschieben (28.).

Die Austria bleibt offensiv harmlos und geht ohne eigenen Torschuss in die Pause.

Austria kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich ein völlig anderes Bild.

Die Hausherren treten deutlich mutiger auf und kommen auch zu Chancen. Boateng scheitert zunächst noch an Salzburg-Keeper Alexander Schlager (58.), macht es wenig später aber besser.

Nach idealem Zuspiel von Barry drückt der Stürmer den Ball am zweiten Pfosten über die Linie – nur noch 1:2 (61.).

Plötzlich ist die Austria am Drücker: Wiesinger per Kopf (63.) und Barry aus der zweiten Reihe (69.) bringen Salzburg in Bedrängnis, doch Schlager hält abermals stark.

Joker Onisiwo entscheidet das Spiel

Mitten in die Drangphase der Wiener folgt jedoch die kalte Dusche.

Nach einem Ballverlust von Tin Plavotic schaltet Salzburg schnell. Joker Karim Onisiwo zieht von außerhalb des Strafraums nach innen und schlenzt den Ball traumhaft ins Kreuzeck – das 3:1 durch den 34-Jährigen nur drei Minuten nach seiner Einwechslung (77.).

Für die Austria ist das der Genickbruch, von diesem Treffer erholen sich die Gastgeber nicht mehr.

Wichtiges Zeichen im Titelkampf

Salzburg feiert damit einen wichtigen Sieg und hält Anschluss an die Spitzengruppe.

Die Austria hingegen verpasst trotz starker zweiter Halbzeit den erhofften Befreiungsschlag – und bleibt weiter hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

Bereits in drei Tagen kommt es zum direkten Wiedersehen in Salzburg.

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: Austria Wien fordert Red Bull Salzburg

Bundesliga LIVE: Austria Wien fordert Red Bull Salzburg

Bundesliga
60
Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Diese Spieler kickten für Austria Wien und Red Bull Salzburg

Bundesliga
37
Bundesliga LIVE: Spitzenspiel LASK - Sturm Graz

Bundesliga LIVE: Spitzenspiel LASK - Sturm Graz

Bundesliga
19
Fulminante zweite Hälfte! Rapid strauchelt in Hartberg

Fulminante zweite Hälfte! Rapid strauchelt in Hartberg

Bundesliga
8
Bundesliga LIVE: Rapid muss in Hartberg ran

Bundesliga LIVE: Rapid muss in Hartberg ran

Bundesliga
41
Keine Tore! Wolfsberger können sich daheim nicht absetzen

Keine Tore! Wolfsberger können sich daheim nicht absetzen

Bundesliga
1
Später Hinterseer-Treffer rettet WSG einen Punkt gegen Altach

Später Hinterseer-Treffer rettet WSG einen Punkt gegen Altach

Bundesliga
1

Kommentare

Admiral Bundesliga Fussball FK Austria Wien FC Red Bull Salzburg Karim Onisiwo