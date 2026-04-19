Salzburg gewinnt gegen Austria und bleibt im Meisterrennen

Big Points im Titelrennen!

Der FC Red Bull Salzburg gewinnt am 27. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit 3:1 beim FK Austria Wien und setzt im Kampf um die Spitzenplätze ein Ausrufezeichen.

Früher Schock für die Austria

Die Gäste erwischen einen Traumstart.

Bereits in der dritten Minute leistet sich Handl einen folgenschweren Fehler im Aufbauspiel. Kerim Alajbegovic wird von Sota Kitano ideal bedient und bleibt vor Sahin-Radlinger eiskalt – 1:0 für Salzburg (3.).

Die „Bullen“ bleiben in der Folge klar tonangebend. Chancen durch Vertessen und Konate bleiben zwar zunächst ungenutzt, doch die Wiener Austria kommt in dieser Phase überhaupt nicht ins Spiel.

Konate legt nach

Nach rund einer halben Stunde ist es dann soweit.

Über mehrere Stationen landet der Ball bei Alajbegovic, der am Flügel aufdreht und mustergültig auf Karim Konate ablegt. Der Stürmer muss nur noch zum 2:0 für Salzburg einschieben (28.).

Die Austria bleibt offensiv harmlos und geht ohne eigenen Torschuss in die Pause.

Austria kommt zurück

Nach dem Seitenwechsel zeigt sich ein völlig anderes Bild.

Die Hausherren treten deutlich mutiger auf und kommen auch zu Chancen. Boateng scheitert zunächst noch an Salzburg-Keeper Alexander Schlager (58.), macht es wenig später aber besser.

Nach idealem Zuspiel von Barry drückt der Stürmer den Ball am zweiten Pfosten über die Linie – nur noch 1:2 (61.).

Plötzlich ist die Austria am Drücker: Wiesinger per Kopf (63.) und Barry aus der zweiten Reihe (69.) bringen Salzburg in Bedrängnis, doch Schlager hält abermals stark.

Joker Onisiwo entscheidet das Spiel

Mitten in die Drangphase der Wiener folgt jedoch die kalte Dusche.

Nach einem Ballverlust von Tin Plavotic schaltet Salzburg schnell. Joker Karim Onisiwo zieht von außerhalb des Strafraums nach innen und schlenzt den Ball traumhaft ins Kreuzeck – das 3:1 durch den 34-Jährigen nur drei Minuten nach seiner Einwechslung (77.).

Für die Austria ist das der Genickbruch, von diesem Treffer erholen sich die Gastgeber nicht mehr.

Wichtiges Zeichen im Titelkampf

Salzburg feiert damit einen wichtigen Sieg und hält Anschluss an die Spitzengruppe.

Die Austria hingegen verpasst trotz starker zweiter Halbzeit den erhofften Befreiungsschlag – und bleibt weiter hinter den eigenen Ansprüchen zurück.

Bereits in drei Tagen kommt es zum direkten Wiedersehen in Salzburg.