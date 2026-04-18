Kühbauer scherzt: "Liverpool denkt fix an mich"

Welche Station reizt Didi Kühbauer in seiner Trainerlaufbahn noch?

In einer Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz beantwortet der LASK-Trainer eine User-Frage mit einem Augenzwinkern – und nennt dabei einen echten Weltklub.

Doch hinter dem Schmäh steckt mehr: Kühbauer spricht über seine Faszination für internationale Topteams und erklärt, welche Trainer und Vereine ihn besonders beeindrucken.

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