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Kühbauer scherzt: "Liverpool denkt fix an mich"

Auf eine User-Frage wird der LASK-Coach humorvoll – und spricht über seine Traumklubs.

Textquelle: © LAOLA1
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Welche Station reizt Didi Kühbauer in seiner Trainerlaufbahn noch?

In einer Spezial-Ausgabe der Ansakonferenz beantwortet der LASK-Trainer eine User-Frage mit einem Augenzwinkern – und nennt dabei einen echten Weltklub.

Doch hinter dem Schmäh steckt mehr: Kühbauer spricht über seine Faszination für internationale Topteams und erklärt, welche Trainer und Vereine ihn besonders beeindrucken.

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Zur gesamten Spezial-Ausgabe:

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