NEWS

Schösswendter: "Kritik, der ich mich stellen muss"

Der 37-Jährige habe nach wie vor genügend Energie für seinen Job - egal in welcher Liga. Am Ende sei es jedoch nicht seine Entscheidung.

Schösswendter: "Kritik, der ich mich stellen muss" Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Für den FC Blau-Weiß Linz wird die Lage in der Qualifikationsgruppe der ADMIRAL Bundesliga immer prekärer.

Tabelle der Bundesliga-Qualifikationsgruppe >>>

So kommt es auch nicht überraschend, dass sich die Diskussionen häufen, was mit der einen oder anderen Personalie geschieht, sollte Blau-Weiß absteigen. Das trifft beispielsweise auch auf Sportdirektor Christoph Schösswendter zu.

Dieser sieht sich auch im Falle eines Abstiegs als der geeignete Kandidat für die Sportdirektor-Rolle in Linz.

"Ich bin, das traue ich mir zu behaupten, in einem guten Alter und mit sehr viel Energie ausgestattet. Ich weiß, was es heißt, zu arbeiten. Das habe ich die letzten zweieinhalb Jahre bereits gemacht", macht Schösswendter bei "Sky" Werbung für sich selbst.

"Das ist Kritik, der ich mich stellen muss"

Allerdings weiß Schösswendter: "Grundsätzlich wird es am Ende nicht meine Entscheidung sein." Aktuell schaue man noch von Woche zu Woche, aber natürlich mache sich der Klub "jetzt auch schon Gedanken" über personelle Planungen, so der Blau-Weiß-Sportdirektor.

Kritik von außen, wonach der Kader der Linzer heuer schlichtweg nicht gut genug für die Bundesliga sei, nimmt Schösswendter wahr: "Das ist Kritik, der ich mich stellen muss."

Mehr zum Thema

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - SV Ried

Bundesliga LIVE: Blau-Weiß Linz - SV Ried

Bundesliga
13
Beichler hadert: "Hätten es verdient, zu gewinnen"

Beichler hadert: "Hätten es verdient, zu gewinnen"

Bundesliga
64
Sturm bleibt gegen Salzburg ungeschlagen: "Wildes Hin und Her"

Sturm bleibt gegen Salzburg ungeschlagen: "Wildes Hin und Her"

Bundesliga
29
Rückkaufklausel aktiviert - "Bullen" verlieren Top-Talent

Rückkaufklausel aktiviert - "Bullen" verlieren Top-Talent

Bundesliga
24
ÖFB-Legionär Schmid fängt sich sechs Gegentore

ÖFB-Legionär Schmid fängt sich sechs Gegentore

International
Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - HSV

Deutsche Bundesliga LIVE: Borussia Dortmund - HSV

Deutsche Bundesliga
Ex-Austrianer trifft zum 3:3 und sieht Rot im 100. Rhein-Derby

Ex-Austrianer trifft zum 3:3 und sieht Rot im 100. Rhein-Derby

Deutsche Bundesliga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball Christoph Schösswendter FC Blau-Weiß Linz