Bundesliga heute: WSG Tirol - GAK

Der GAK gastiert am Tivoli bei der WSG Tirol und bestreitet dort die 24. Runde der ADMIRAL Bundesliga (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker>>>).

Die Wattener (15 Punkte, Platz drei in der Qualifikationsgruppe) mussten zuletzt eine 1:2‑Niederlage gegen Ried hinnehmen. In der engen Quali-Gruppe fehlen der WSG lediglich zwei Punkte sowohl auf den Tabellenzweiten Ried als auch auf den Vierten Wolfsberg – nach oben wie nach unten ist also alles offen.

Der GAK hingegen durfte am vergangenen Sonntag jubeln. Mit einem 2:0‑Erfolg über den schwächelnden WAC sicherten sich die Grazer drei wichtige Punkte und arbeiten sich zumindest punktemäßig langsam vom Tabellenende weg (13 Punkte, Rang fünf).

Für beide Teams geht es um viel – jeder will die volle Punkteausbeute, um sich im engen Kampf der Quali-Gruppe besser zu positionieren.

Der letzte direkte Vergleich Anfang März endete mit einem 2:0-Heimsieg der Tiroler.