Der SCR Altach gastiert im Lavanttal beim Wolfsberger AC in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der WAC (13 Punkte, Platz zehn) braucht eine Trendwende, um seine Chancen auf internationale Startplätze zu wahren. Qualigruppen-Zweiter Altach (17 Punkte) will an Ried dranbleiben.

WAC-Coach Ismail Atalan verspricht ein "Feuerwerk" und setzt auf Heimstärke sowie Offensivspieler Dejan Zukic (6 Tore, 7 Assists).

Die letzten direkten Vergleiche gingen an Altach: Im November siegten die Vorarlberger mit 3:1, im August mit 2:0.