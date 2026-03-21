Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC SCR Altach SCR Altach ALT
Heute 17:00 Uhr
1 2.20
X 3.20
2 3.30
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: Wolfsberger AC - SCR Altach

Die Lavanttaler empfangen in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga den SCR Altach. Wird es ein Schicksalsspiel für WAC-Trainer Ismail Atalan? LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Wolfsberger AC - SCR Altach Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der SCR Altach gastiert im Lavanttal beim Wolfsberger AC in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Der WAC (13 Punkte, Platz zehn) braucht eine Trendwende, um seine Chancen auf internationale Startplätze zu wahren. Qualigruppen-Zweiter Altach (17 Punkte) will an Ried dranbleiben.

WAC-Coach Ismail Atalan verspricht ein "Feuerwerk" und setzt auf Heimstärke sowie Offensivspieler Dejan Zukic (6 Tore, 7 Assists).

Die letzten direkten Vergleiche gingen an Altach: Im November siegten die Vorarlberger mit 3:1, im August mit 2:0.

Mehr zum Thema

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - SV Ried

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - SV Ried

Bundesliga
WAC: Altach-Duell als Schicksalsspiel für Atalan?

WAC: Altach-Duell als Schicksalsspiel für Atalan?

Bundesliga
8
Kein Sieger beim Topspiel zwischen Sturm und Salzburg

Kein Sieger beim Topspiel zwischen Sturm und Salzburg

Bundesliga
51
Bundesliga LIVE: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Bundesliga LIVE: Sturm Graz - Red Bull Salzburg

Bundesliga
73
Beichler hadert: "Hätten es verdient, zu gewinnen"

Beichler hadert: "Hätten es verdient, zu gewinnen"

Bundesliga
51
Sturm bleibt gegen Salzburg ungeschlagen: "Wildes Hin und Her"

Sturm bleibt gegen Salzburg ungeschlagen: "Wildes Hin und Her"

Bundesliga
24
Lustenau gewinnt das Topspiel beim FAC und springt an die Spitze

Lustenau gewinnt das Topspiel beim FAC und springt an die Spitze

2. Liga
5

Kommentare

Admiral Bundesliga Wolfsberger AC SCR Altach Fussball