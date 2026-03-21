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Heute 17:00 Uhr
NEWS
Bundesliga heute: Wolfsberger AC - SCR Altach
Die Lavanttaler empfangen in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga den SCR Altach. Wird es ein Schicksalsspiel für WAC-Trainer Ismail Atalan? LIVE-Infos:
Der SCR Altach gastiert im Lavanttal beim Wolfsberger AC in Runde 24 der ADMIRAL Bundesliga (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).
Der WAC (13 Punkte, Platz zehn) braucht eine Trendwende, um seine Chancen auf internationale Startplätze zu wahren. Qualigruppen-Zweiter Altach (17 Punkte) will an Ried dranbleiben.
WAC-Coach Ismail Atalan verspricht ein "Feuerwerk" und setzt auf Heimstärke sowie Offensivspieler Dejan Zukic (6 Tore, 7 Assists).
Die letzten direkten Vergleiche gingen an Altach: Im November siegten die Vorarlberger mit 3:1, im August mit 2:0.