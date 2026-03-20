Der SK Sturm Graz eröffnet Runde 24 in der ADMIRAL Bundesliga mit den Meistergruppen-Heimspiel gegen den FC Red Bull Salzburg (ab 19:30 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Sturm führt mit 22 Punkten die Tabelle an, während Salzburg mit 18 Punkten auf Platz vier unter Zugzwang steht. Ein Sieg würde Sturm sieben Punkte Vorsprung verschaffen.

Salzburg-Coach Daniel Beichler, dessen Team die letzten zwei Liga-Duelle gegen Sturm verlor, bleibt gelassen. Er plant Flügelangriffe, da Sturms Außenverteidiger Jusuf Gazibegovic angeschlagen ist. Aktuell haben die "Bullen" mit einer Torflaute zu kämpfen, warten schon seit vier Pflichtspielen auf einen Torerfolg.