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WAC: Altach-Duell als Schicksalsspiel für Atalan?

Wolfsberg-Chefcoach Ismail Atalan droht ein ähnliches Schicksal wie Peter Pacult. Am Samstag könnte eine Entscheidung fallen.

WAC: Altach-Duell als Schicksalsspiel für Atalan? Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Endet die Ära-Atalan vielleicht schon am kommenden Wochenende?

Wenn es nach der "Krone" geht, geht es für WAC-Cheftrainer Ismail Atalan gegen den SCR Altach (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker >>>) um dessen Job.

Ein Sieg aus zwölf Spielen

Laut dem Bericht seien für Atalan im Duell mit den Vorarlbergern drei Punkte Pflicht - etwaige "Agenten" seien bereits darüber informiert worden, dass sich beim ÖFB-Cup-Sieger der Vorsaison bereits in der Länderspielpause was tun könnte.

Die Vorzeichen könnten für Atalan und Co. besser sein. Seit acht Spielen sind die "Wölfe" ohne Sieg, der 45-jährige Deutsche durfte in seiner zwölf Spiele währenden Amtszeit bisher nur einen Sieg bejubeln.

Als Tabellen-10. steckt man – nach den jüngsten Niederlagen gegen den LASK (1:3) und den GAK (0:2) – im Abstiegskampf. Sechs Punkte beträgt der Vorsprung auf Schlusslicht Blau-Weiß Linz.

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