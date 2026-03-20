Kein Sieger beim Topspiel zwischen Sturm und Salzburg

Kein Sieger in Graz-Liebenau!

Der SK Sturm Graz und Red Bull Salzburg trennen sich zum Auftakt der 24. Runde in der ADMIRAL Bundesliga mit einem 1:1.

Die Anfangsphase ist umkämpft, beide Teams brauchen etwas, um so richtig auf Betriebstemperatur zu kommen. Salzburg hat spielerisch leichte Vorteile und kommt nach 21 Minuten auch zur ersten Topchance. Baidoo trifft eine scharfe Hereingabe am langen Pfosten aber nicht sauber und haut die Kugel drüber.

Salzburg führt, Sturm antwortet

Die erste gute Gelegenheit der Hausherren geschieht über einen Standard. Nach einer Ecke köpft der mitaufgerückte Malic aber zu zentral aufs Tor (27.).

Nach etwas mehr als einer halben Stunde belohnen sich die "Bullen" dann für einen ordentlichen Auftritt: Bidstrup bedient Vertessen und der Offensivspieler haut die Kugel aus der Drehung ins kurze Eck. Sturm-Goalie Bignetti sieht dabei alles andere als gut aus (32.).

Kurz vor dem Pausenpfiff kommen die "Blackies" in ihrer besten Phase zum Ausgleich. Vallci legt im Strafraum gekonnt per Brust auf Stankovic ab, der Schlager mit einem schönen Schuss bezwingt (45.+5).

Chase fliegt vom Platz

Nach Seitenwechsel sind die Grazer in den ersten Minuten die bessere Mannschaft und drücken auf den Führungstreffer. Mamageishvili scheitert mit seinem Abschluss aber knapp (49.).

Der Rest der zweiten Hälfte ist umkämpft, beide Teams schenken sich nicht viel. Chancen gibt es deswegen aber kaum mehr, auch weil sich beide zu viele einfache Fehlpässe erlauben.

Wenige Minuten vor Schlusspfiff sieht Chase noch Gelb-Rot, am Endergebnis ändert das jedoch nichts mehr (90.+2). Sturm verteidigt so die Tabellenführung, Salzburg liegt vorerst direkt dahinter auf Rang zwei.