Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - SV Ried

Blau-Weiß Linz steht gegen die SV Ried bereits unter Druck und benötigen dringend Punkte (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Für Schlusslicht BWL (7 Punkte) ist der Kampf gegen den Abstieg im vollen Gange. Trainer Michael Köllner zeigt sich entschlossen: "Das ist unser Haus, unser Kampf. Keine Gnade."

Die SV Ried (17 Punkte, Erster in der Qualigruppe) reist trotz des Ausscheidens im Halbfinale des UNIQA ÖFB-Cups selbstbewusst nach Linz. Coach Maximilian Senft kündigt ein "Feuerwerk" an und betont, eine Rechnung offen zu haben.