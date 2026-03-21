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Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - SV Ried

Die Linzer empfangen in Runde 24 der Qualigruppe die SV Ried. Das Schlusslicht wäre dringend auf Punkte angewiesen. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - SV Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
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Blau-Weiß Linz steht gegen die SV Ried bereits unter Druck und benötigen dringend Punkte (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Für Schlusslicht BWL (7 Punkte) ist der Kampf gegen den Abstieg im vollen Gange. Trainer Michael Köllner zeigt sich entschlossen: "Das ist unser Haus, unser Kampf. Keine Gnade."

Die SV Ried (17 Punkte, Erster in der Qualigruppe) reist trotz des Ausscheidens im Halbfinale des UNIQA ÖFB-Cups selbstbewusst nach Linz. Coach Maximilian Senft kündigt ein "Feuerwerk" an und betont, eine Rechnung offen zu haben.

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