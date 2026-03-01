WSG siegt dank Frederiksen-Hattrick

Die Partie im Hofmann‑Personal‑Stadion beginnt zwar verhalten, entwickelt sich aber nach einer ruhigen Anfangsphase zu einem offenen Schlagabtausch und vor allem zu einer Show von WSG-Angreifer Frederiksen.

Die Tiroler werden nach einer Standardsituation erstmals gefährlich, ehe Frederiksen in der 13. Minute zuschlägt: Der Offensivmann zirkelt einen Freistoß aus rund 20 Metern unhaltbar über die Mauer zum 1:0.

Blau‑Weiß antwortet jedoch prompt. Nur zwei Minuten später stellen die Hausherren nach einem sehenswerten Angriff auf 1:1, ehe Maier in der 17. Minute mit einem spektakulären Seitfallzieher beinahe das Tor des Spieltags erzielt und den Ball unhaltbar im Eck versenkt. Doch die Tiroler drehen erneut auf: Ein weiterer Freistoß von Frederiksen wird abgefälscht und landet zum 2:1 im Netz (20.).

Frederiksen mit dem Hattrick

Nach einer kurzen Phase im Mittelfeld kommt die WSG immer besser in die Partie und drängt die Hausherren zunehmend zurück. Kurz vor der Pause schlägt erneut jener Mann zu, der die Partie dominiert:

Frederiksen markiert mit einem wuchtigen Distanzschuss aus gut 25 Metern seinen Hattrick und stellt auf 3:1 für die WSG. Ein absolutes Traumtor, das seine überragende erste Halbzeit krönt.

WSG mit wichtigem "Dreier"

Nach dem Seitenwechsel kommt Blau-Weiß aber noch einmal zurück: In Minute 52 verkürzt Seidl nach VAR‑Check auf 2:3 – der Anschlusstreffer zählt, Blau‑Weiß ist wieder voll im Spiel.

Kurz darauf hat allerdings Hinterseer die große Chance auf das 4:2 für die Tiroler, verfehlt aber aus guter Position knapp. Ein weiterer Abschluss von Vötter segelt über das Tor.

Insgesamt bleibt die Partie körperbetont, geprägt von vielen Fouls, Unterbrechungen und gelben Karten. Das Spiel verliert in der Endphase an Tempo, Torchancen bleiben Mangelware. Die WSG Tirol bringt den Sieg über die Zeit und nimmt drei Punkte im mit in die Heimat. Blau‑Weiß Linz findet nach dem Traum‑Hattrick von Frederiksen aber keine ausreichende Antwort mehr.