NEWS
Bundesliga LIVE: Alle Spiele in der Konferenz
Austria Wien trifft auf den LASK. Zudem empfängt Salzburg den TSV Hartberg, Wolfsberg spielt gegen Sturm und Rapid gastiert in Altach. LIVE-Infos:
Die Punkteteilung in der ADMIRAL Bundesliga rückt immer näher. Am Sonntag stehen in der 21. Runde sechs gleichzeitige Partien auf dem Programm, in denen es um wichtige Punkte im Rennen um die Top-Sechs geht:
Austria Wien - LASK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
Red Bull Salzburg - TSV Hartberg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
SCR Altach - Rapid (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
WAC - Sturm (ab 177:00 Uhr im LIVE-Ticker)
Blau Weiß Linz - WSG Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)
GAK - SV Ried (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker)