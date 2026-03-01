Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Endstand
2:2
1:0 , 1:2
  • Boris Matic
  • Erik Kojzek
  • Otar Kiteishvili
NEWS

Turbulentes Unentschieden zwischen WAC und Sturm

Die Grazer kommen nach einem 0:2 in Überzahl noch einmal zurück und entführen einen Punkt aus dem Lavanttal.

Turbulentes Unentschieden zwischen WAC und Sturm Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wolfsberger AC und der SK Sturm trennen sich am 21. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga mit einem 2:2-Unentschieden. Dabei verspielen die Kärntner eine sicher geglaubte Führung spät.

Sturm startet gut in die Partie, hatte anfänglich mehr vom Spiel. Doch in Führung geht der WAC.

Premierentor für Matic

Atanga mit einer gefährlichen Flanke zur Mitte, die keinen Abnehmer findet. Als der Ball zu Matic kommt, nimmt sich der WAC-Spieler ein Herz und haut den Ball zu seinem ersten Bundesligator ins Kreuzeck (19.).

Sturm muss sich schütteln und findet keine Lösung. Bis zur 38. Spielminute, als Malone nach einer Ecke im gegnerischen Strafraum zum Abschluss kommt. Die Grazer haben Pech, der Ball klatscht an die Stange.

So geht es mit einer 1:0-Führung der Kärntner in die Kabinen.

WAC baut Führung aus

Aus genau dieser kommen die Wolfsberger deutlich besser und bauen die Führung aus. Zuerst scheitert Kojzek alleine vor Bignetti (47.), macht es wenig später aber deutlich besser.

Weiter Ball über die Kette auf Atanga, der weiter auf Sulzner. Sturm leistet nur Begleitschutz und sieht zu, wie der Ball zu Kojzek kommt. Der Stürmer muss nur noch einschieben und tut das auch (51.).

Sturm gleicht nach zwei Elfmetern aus

Die Grazer wirken geschockt und stehen mit dem Rücken zur Wand, kommen aber zurück. Alles beginnt mit einem weiten Ball in die Sturmspitze. Diabate begeht als letzter Mann ein Foul an Malone. Schiedsrichter Lechner stellt den WAC-Verteidiger vom Platz. Zudem gibt es Freistoß für Sturm (61.).

Für den WAC wird es noch bitterer. Zukic blockt den Freistoß mit der Hand ab, der VAR entscheidet nach minutenlangem Überlegen auf Elfmeter für die Grazer. Der eingewechselte Kiteishvili verlädt Polster und trifft mit seinem ersten Ballkontakt zum Anschluss (68.).

Nur wenig später zeigt Schiedsrichter Lechner nach einem Foul von Baumgartner an Kayombo erneut auf den Punkt. Kiteishvili tritt an und trifft im Nachschuss zum Ausgleich (73.).

Für mehr soll es aus Sturm-Sicht nicht reichen, weil Hödl nur die Latte trifft (82.).

Kommentare

