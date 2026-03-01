FC Blau-Weiss Linz FC Blau-Weiss Linz BWL WSG Tirol WSG Tirol WSG
Bundesliga heute: Blau-Weiß Linz - WSG Tirol

In Runde 21 der ADMIRAL Bundesliga kommt es zum Duell zwischen BW Linz und der WSG Tirol.

Im Keller-Duell der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt Blau-Weiß Linz die WSG aus Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Linzer sind mit 14 Punkten Letzter in der Liga und haben drei Zähler Rückstand auf den GAK. Eine Chance auf die Meistergruppe haben die Blau-Weißen schon länger nicht mehr.

Es geht darum, den Abstand zur Konkurrenz bis zur Punkteteilung kleiner zu machen. Letzte Woche verloren die Oberösterreicher 0:1 bei Sturm Graz.

Die Tiroler belegen mit 25 Zählern den zehnten Platz und müssen gewinnen, um noch die theoretische Chance auf die Meistergruppe zu wahren.

In der letzten Runde remisierte die WSG daheim 1:1 mit der SV Ried. Damit holte die Semlic-Elf vier Punkte aus den letzten beiden Partien.

Admiral Bundesliga Fußball WSG Tirol BW Linz Philipp Semlic