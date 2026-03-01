Im Keller-Duell der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga empfängt Blau-Weiß Linz die WSG aus Tirol (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Linzer sind mit 14 Punkten Letzter in der Liga und haben drei Zähler Rückstand auf den GAK. Eine Chance auf die Meistergruppe haben die Blau-Weißen schon länger nicht mehr.

Es geht darum, den Abstand zur Konkurrenz bis zur Punkteteilung kleiner zu machen. Letzte Woche verloren die Oberösterreicher 0:1 bei Sturm Graz.

Die Tiroler belegen mit 25 Zählern den zehnten Platz und müssen gewinnen, um noch die theoretische Chance auf die Meistergruppe zu wahren.

In der letzten Runde remisierte die WSG daheim 1:1 mit der SV Ried. Damit holte die Semlic-Elf vier Punkte aus den letzten beiden Partien.

