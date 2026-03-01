Eggestein rettet der Austria einen Punkt gegen Ex-Klub

Johannes Eggestein beschert der Austria gegen seinen Ex-Verein spät noch einen Punkt.

Am 21. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga trennen sich FK Austria Wien und der LASK mit 2:2.

Das eigentliche Topspiel dieser Runde braucht etwas, um in die Gänge zu kommen. Nach den ersten Chancen von Usor (18.) und Fischer (20.) fällt die Führung für den LASK fast aus dem Nichts.

Bogarde leitet mit einem Doppelpass ein, gewinnt dann noch einen harten Zweikampf gegen Plavotic und legt auf den rechten Flügel zu Jörgensen. Der Wingback bringt den Ball flach zur Mitte, wo Usor aus wenigen Metern einschiebt (23.). Nach VAR-Check bleibt der Treffer bestehen.

2:0 fällt beinahe mit dem Pausenpfiff

Nach dem Gegentor dauert es etwas, ehe beide Teams wieder vors Tor kommen. Vor der Pause gelingt dies der Austria zweimal, durch einen Maybach-Kopfball (41.) und Eggestein (45.).

Mit dem Pausenpfiff trifft LASK dann fast zum 2:0. Beim vermeintlichen 2:0 von Jörgensen steht Usor nach einem Steckpass von Bogarde im Abseits.

Austria kommt ideal aus der Kabine

Nur zwei Minuten nach Wiederbeginn können die Gastgeber schon ausgleichen: Eggesteins Freistoßflanke wird von einem LASK-Verteidiger vor die Füße von Dragovic geklärt. Daraufhin fackelt "Drago" nicht lange, hält wuchtig drauf. Da Bogarde noch abfälscht, ist Jungwirth machtlos (47.).

Anschließend daran drückt die Austria auf die Führung. Wiesinger (50.) probiert es aus der Distanz, Barry (55.) scheitert am kurzen Eck an Jungwirth (55.) und Plavotic findet nach einem Corner ebenfalls seinen Meister im jungen Schlussmann (56.).

Doch es kommt vorerst nicht zum 2:1 für den FAK. Stattdessen hat Kalajdzic die Riesen-Chance auf die Führung für den LASK, der Ex-ÖFB-Stürmer lupft nach einem Doppelpass mit Danek aber an die Stange.

Joker netzt zur Führung

Nach der Kalajdzic-Chance gibt der LASK den Ton an und wird immer gefährlicher. Das resultiert schließlich im 2:1: Bogarde leitet wie schon beim 1:0 ein.

Der Mittelfeldmann gewinnt den Ball und setzt Usor links in Szene. Mit einer flachen Hereingabe findet der Nigerianer den eingewechselten Lang an der zweiten Stange, der nur noch einschieben muss (73.).

Bis auf einen Volley von Lee fehlen der Austria anschließend die Chancen, bis zur 87. Minute. Cisse touchiert den Ball nach einer Flanke mit der Hand - und es gibt Elfmeter. Staubtrocken verwandelt Eggestein ins linke Kreuzeck (87.). Und dabei bleibt es auch.

Damit ist nicht nur der LASK, sondern auch die Austria fix in der Meistergruppe.