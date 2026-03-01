Der Wolfsberger AC empfängt am Sonntag am 21. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den SK Sturm Graz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<<).

Die Wölfe liegen mit 25 Punkten aktuell auf Rang neun – die Chancen auf einen Platz in der Meistergruppe sind damit eher gering. Unter Cheftrainer Ismail Atalan gelang dem WAC bisher erst ein einziger Liga-Sieg.

Ganz anders die Ausgangslage bei Sturm Graz: Die Blackies stehen mit 34 Punkten auf Platz zwei und liegen nur zwei Zähler hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg. Zuletzt feierten die Grazer einen 1:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz und gehen mit breiter Brust in das Derby.

