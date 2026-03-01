Wolfsberger AC Wolfsberger AC WAC SK Sturm Graz SK Sturm Graz STU
Heute 17:00 Uhr
1 2.60
X 3.35
2 2.65
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: WAC - Strum Graz

Der kriselnde WAC empfängt am 21. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den amtierenden Meister Sturm Graz. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: WAC - Strum Graz Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der Wolfsberger AC empfängt am Sonntag am 21. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga den SK Sturm Graz (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<<).

Die Wölfe liegen mit 25 Punkten aktuell auf Rang neun – die Chancen auf einen Platz in der Meistergruppe sind damit eher gering. Unter Cheftrainer Ismail Atalan gelang dem WAC bisher erst ein einziger Liga-Sieg.

Ganz anders die Ausgangslage bei Sturm Graz: Die Blackies stehen mit 34 Punkten auf Platz zwei und liegen nur zwei Zähler hinter Tabellenführer Red Bull Salzburg. Zuletzt feierten die Grazer einen 1:0-Sieg gegen Blau-Weiß Linz und gehen mit breiter Brust in das Derby.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Der Bundesliga-Tabellenrechner:

Mehr zum Thema

Bericht: Sturm holt Abwehrtalent aus Übersee

Bericht: Sturm holt Abwehrtalent aus Übersee

Bundesliga
30
Bundesliga heute: SCR Altach - SK Rapid

Bundesliga heute: SCR Altach - SK Rapid

Bundesliga
1
Bundesliga heute: Austria Wien - LASK

Bundesliga heute: Austria Wien - LASK

Bundesliga
Jörg Schirgi lehnt Salzburg-Angebot ab

Jörg Schirgi lehnt Salzburg-Angebot ab

Bundesliga
22
WAC unter Zugzwang: "Halte Siege absolut für möglich"

WAC unter Zugzwang: "Halte Siege absolut für möglich"

Bundesliga
3
BVB-Legende verlängert in der MLS

BVB-Legende verlängert in der MLS

International
2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - Sturm Graz II

2. Liga heute im LIVE-Stream: SV Kapfenberg - Sturm Graz II

2. Liga

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SK Sturm Graz Wolfsberger AC