Der FC Red Bull Salzburg empfängt an Spieltag 21 der ADMIRAL Bundesliga den TSV Hartberg (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Salzburger feierten zuletzt beim Debüt von Neo-Chefcoach Daniel Beichler einen fulminanten 5:1-Auswärtssieg beim LASK und setzten dabei ein richtiges Statement.

Außerdem überholte RBS damit die Linzer und ist nun Tabellenführer mit 36 Zählern. Der erste Verfolger ist Sturm mit zwei Punkten weniger.

Die Hartberger halten aktuell bei guten 31 Punkten und Rang fünf in der Liga. Damit haben die Oststeirer zwei Runden vor Punkteteilung alles in der eigenen Hand.

Am letzten Wochenende siegte der TSV daheim 1:0 gegen den GAK.

