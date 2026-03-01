Grazer AK Grazer AK GAK SV Ried SV Ried SVR
Heute 17:00 Uhr
1 3.20
X 3.20
2 2.30
  • Spielbericht
  • Ticker
  • Live-Spielfeld
  • Aufstellung
  • Details
  • Tabelle
NEWS

Bundesliga heute: GAK - SV Ried

Die kriselnden Grazer empfangen an Spieltag 21 der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: GAK - SV Ried Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Der GAK empfängt in Runde 21 der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried, die noch auf den Einzug in die Meistergruppe hofft (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Feldhofer-Truppe liegt derzeit mit 17 Punkten auf Rang elf und hat keine Chance mehr auf die Meistergruppe.

Nach zwei Remis in Folge verloren die Grazer am letzten Wochenende auswärts beim TSV Hartberg mit 0:1. Es wartet ein beinharter Kampf um den Klassenerhalt.

Wohl anders die Rieder: Mit 28 Zählern haben die Innviertler noch Chancen auf die Meistergruppe und wenn diese nicht erreicht wird, haben die Innviertler bereits einen dicken Polster.

Zuletzt remisierte die Senft-Elf 1:1 bei der WSG Tirol. Damit verloren die Rieder aus den letzten fünf Ligaspielen nur eine Partie.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Der Bundesliga-Tabellenrechner:

Mehr zum Thema

Bundesliga heute: WAC - Strum Graz

Bundesliga heute: WAC - Strum Graz

Bundesliga
Bundesliga heute: SCR Altach - SK Rapid

Bundesliga heute: SCR Altach - SK Rapid

Bundesliga
5
Bundesliga heute: Austria Wien - LASK

Bundesliga heute: Austria Wien - LASK

Bundesliga
"Wäre dumm von uns" - Hoff Thorup will Konzept nicht verwerfen

"Wäre dumm von uns" - Hoff Thorup will Konzept nicht verwerfen

Bundesliga
23
Jörg Schirgi lehnt Salzburg-Angebot ab

Jörg Schirgi lehnt Salzburg-Angebot ab

Bundesliga
46
Bericht: Sturm holt Abwehrtalent aus Übersee

Bericht: Sturm holt Abwehrtalent aus Übersee

Bundesliga
30
BVB-Legende verlängert in der MLS

BVB-Legende verlängert in der MLS

International

Kommentare

Admiral Bundesliga Fußball SV Ried GAK Maximilian Senft Ferdinand Feldhofer