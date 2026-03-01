Der GAK empfängt in Runde 21 der ADMIRAL Bundesliga die SV Ried, die noch auf den Einzug in die Meistergruppe hofft (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Feldhofer-Truppe liegt derzeit mit 17 Punkten auf Rang elf und hat keine Chance mehr auf die Meistergruppe.

Nach zwei Remis in Folge verloren die Grazer am letzten Wochenende auswärts beim TSV Hartberg mit 0:1. Es wartet ein beinharter Kampf um den Klassenerhalt.

Wohl anders die Rieder: Mit 28 Zählern haben die Innviertler noch Chancen auf die Meistergruppe und wenn diese nicht erreicht wird, haben die Innviertler bereits einen dicken Polster.

Zuletzt remisierte die Senft-Elf 1:1 bei der WSG Tirol. Damit verloren die Rieder aus den letzten fünf Ligaspielen nur eine Partie.

LIVE-Ticker: