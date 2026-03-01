FK Austria Wien FK Austria Wien FAK LASK LASK ASK
NEWS

Bundesliga heute: Austria Wien - LASK

Die Wiener Austria trifft in Runde 21 der ADMIRAL Bundesliga im Spitzenspiel auf den LASK. LIVE-Infos:

Bundesliga heute: Austria Wien - LASK Foto: © GEPA
Textquelle: © LAOLA1
Kommentare

Die Wiener Austria trifft am Sonntag in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den LASK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Veilchen konnten den Boost vom Derbysieg nicht mitnehmen und verloren vergangene Woche auswärts bei Altach mit 1:2.

So stehen die Wiener mit 32 Punkten auf Rang vier, mit einem Sieg am Sonntag wäre die Meistergruppen-Teilnahme fixiert.

Der LASK hat 33 Zähler am Konto und steht, ebenso wie der FAK, mit mehr als nur einem Bein in der Meistergruppe.

Die Kühbauer-Truppe musste in der letzten Runde allerdings eine bitter Pille schlucken: Gegen ein wiedererstarktes Salzburg kassierten die Oberösterreicher eine 1:5-Heimniederlage. Nun ist man auf Wiedergutmachung aus.

Tabelle der ADMIRAL Bundesliga >>>

LIVE-Ticker:

Der Bundesliga-Tabellenrechner:

