Die Wiener Austria trifft am Sonntag in der 21. Runde der ADMIRAL Bundesliga auf den LASK (ab 17:00 Uhr im LIVE-Ticker <<<).

Die Veilchen konnten den Boost vom Derbysieg nicht mitnehmen und verloren vergangene Woche auswärts bei Altach mit 1:2.

So stehen die Wiener mit 32 Punkten auf Rang vier, mit einem Sieg am Sonntag wäre die Meistergruppen-Teilnahme fixiert.

Der LASK hat 33 Zähler am Konto und steht, ebenso wie der FAK, mit mehr als nur einem Bein in der Meistergruppe.

Die Kühbauer-Truppe musste in der letzten Runde allerdings eine bitter Pille schlucken: Gegen ein wiedererstarktes Salzburg kassierten die Oberösterreicher eine 1:5-Heimniederlage. Nun ist man auf Wiedergutmachung aus.

