Hartberg ermauert sich in Salzburg den Punkt

Der FC Red Bull Salzburg kommt am 21. Spieltag der ADMIRAL Bundesliga gegen den TSV Hartberg nicht über ein torloses 0:0-Remis hinaus.

Hartberg verteidigt von Beginn an tief und absolviert jeden Druck der Bullen, denen die zündenden Ideen abgehen. Bis auf einen Ball, den Konate mit dem Hinterkopf auf das Tor bringt (16.) und einen zahmen Versuch von Alajbegovic gibt es in den ersten 45 Minuten keine Torszenen. In der Nachspielzeit der ersten Hälfte gelingt Markus beinahe das Tor des Jahres, sein Heber aus rund 70 Metern landet aber nur von oben auf dem Tornetz.

Hartberg hält die Bullen im Zaum

Nach der Pause geht es vorerst in der selben Tonart weiter. Spätestens mit einem Stangenschuss von Pazourek (60.) und einem Havel-Kopfball unmittelbar danach zeigen auch die Hartberger offensive Ansätze. Salzburg hat weiter mehr vom Spiel, steckt aber immer noch vor dem tiefen Block der Oststeirer fest. Das ändert sich bis zum Schlusspfiff nicht mehr, der TSV Hartberg nimmt mit dem 0:0 einen Punkt aus Salzburg mit.

Salzburg ist mit 37 Punkten weiter Tabellenführer, Hartberg steht mit 32 Zählern auf Rang fünf. Am 22. Spieltag kann sich Hartberg gegen Blau-weiß Linz aus eigener Kraft für die Meistergruppe qualifizieren, Altach könnte die Oststeirer nur noch mit Schützenhilfe aus der Stahlstadt abfangen.